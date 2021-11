Conforme a los criterios de Saber más

En el marco del pedido de facultades legislativas en materia tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha propuesto modificar las rentas de primera categoría, es decir, el Impuesto a la Renta (IR) con el que se grava a las operaciones de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Actualmente, cada operación de arrendamiento está afecta a una tasa de 5%.

Así, a través de un comunicado, el MEF propuso que a las rentas por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles se les “aplique la escala progresiva acumulativa que se aplica a la sumatoria de las rentas de cuarta categoría (trabajo independiente), rentas de quinta categoría (trabajo dependiente) y las rentas de fuente extranjera”. El MEF le indicó a este Diario que anunciará el detalle de esta escala en las siguientes semanas.

Por otro lado, el ministerio agrega que a las rentas por arrendamiento también se les aplicaría la deducción anual de 7 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que ascienden a S/ 30.800.

Asimismo, de acuerdo a la propuesta del MEF, los ciudadanos que declaren como único ingreso rentas de hasta S/2.566 mensuales (S/30.792 anuales), estarían exonerados del pago del IR. Esto les generaría un ahorro de hasta S/128 mensuales.

En días previos, Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, afirmó que la escala para el pago de impuestos por alquiler debería ser progresiva para elevar las contribuciones al fisco. Sin embargo, no especificó cómo se daría esa escala. “Una medida como esa debe ser una medida graduada, no necesariamente se aplica a quien alquila una vivienda de bajo costo o alquila una sola vivienda, sino [que] puede aplicarse a partir de determinados montos”, señaló en entrevista con Latina.

Medida desproporcionada

A pesar de que según el MEF la nueva escala para el IR de primera categoría se conocería próximamente, los especialistas consultados por este Diario interpretan que los ingresos por concepto de alquiler se terminarían sumando a los ingresos laborales (quinta y cuarta categoría) y a las fuentes de renta extranjera. A la sumatoria de estos conceptos se le aplicarían la escala ya existente, que va de 8% al 30%. “La nota de prensa sugiere que, sin importar si tus rentas son por alquileres o por trabajo, todos los ingresos se suman . A ese monto se le aplica un único tramo inafecto”, señala Rodrigo Flores, socio del estudio Hernández y Cía.

Asimismo, tanto Flores como Jorge Picón, socio de Picón y Asociados, remarcaron que el sustento que da el MEF debe estar explicado en el proyecto de ley que publicará en caso se aprueben las facultades legislativas.

“Estos aspectos deben estar en la exposición de motivos y no en una nota de prensa, no por formalismo sino porque es el sustento técnico que requiere toda norma”, agrega Giorgio Balza, asociado principal del estudio Cuatrecasas.

Tomando esto en consideración, los especialistas consideraron que el salto propuesto (del 5% a la escala progresiva y acumulativa) sería intempestivo. “Si se sobrepasa el umbral [de las 7 UIT], se pagará una tasa escalonada. Esta iniciaría con un 8% de IR -como en quinta categoría- y podría llegar a superar el 30%, [ya que] el ministro Pedro Francke indicó que podría aumentar las tasas para quienes ganen más”, explica Jorge Picón.

Esta situación podría propiciar que algunos usuarios no acepten pagar los impuestos y regresen a realizar sus operaciones de alquiler desde la informalidad. Esto sería posible por las debilidades en la fiscalización de la Sunat. “Antes había demasiada informalidad con los alquileres y una de las medidas para volver a la formalidad era facilitar el pago del impuesto con tasas muy bajas. Si hoy le dices a alguien que paga 5% que tendrá que pagar 20% por el alquiler, puede decidir ya no pagar. Y hoy la Sunat tiene un problema para supervisar y controlar los alquileres”, afirma Balza. “La efectividad de una política tributaria no solo se queda en aumentar la tasa sino que es más importante aun pensar en cómo lo cobras y cuánto puedes dejar de cobrar por la informalidad”, añadió.

“El proyecto busca que los ingresos se unan, que se sumen, y eso distorsiona la estructura cedular que tiene el IR en el Perú. La lógica de un impuesto ‘flat’ del 5% implica gastos diferentes a los de un salario, son mundos propios. Esto distorsiona e incrementa los costos de control. Para la Sunat será más complicado controlar a las personas que ganan salarios y que a la vez tienen alquileres”, advierte Flores, del estudio Hernández y Cía.

Por otro lado, Flores añadió que la propuesta del MEF no se encuentra descrita en el pedido de facultades legislativas. Sin embargo, de aprobarse este último, el ministerio podría llevar adelante esta propuesta. Aunque es poco usual, el Congreso también podría solicitarle al Ejecutivo que la medida sea presentada mediante un proyecto complementario. “Si algún actor político considera que en el proyecto actual no se incluye este tema, el Gobierno podría presentar un proyecto de ley de delegación complementario en el que sí se incluya. Sin embargo, es muy inusual”, finaliza.

Según el MEF, la Sunat registra más de 8 millones de contribuyentes perceptores de rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Dentro de ese universo, existen alrededor de 170 mil contribuyentes que perciben arriendos.

