Pese a que las actividades económicas están reactivándose por el avance de la vacunación contra el COVID-19, la inversión privada en el Perú podría caer un 9.7% durante el 2022, debido a que las empresas mantendrán su desconfianza ante la incertidumbre política, según estimó un estudio de BBVA Research.

El informe “Situación Perú” señaló que, además de las fricciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, los inversionistas también mantienen cierta preocupación en las medidas que pueda tomar el Gobierno.

“La proyección incorpora una elevada y sostenida incertidumbre debido a un contexto caracterizado por tensiones políticas, así como bajas expectativas del sector privado en las medidas económicas y de otro tipo que implementará el Gobierno. Ese entorno implicará cautela en el gasto privado, sobre todo en el de inversión”, indicó Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research.

Agregó que este año el sector construcción estuvo acelerada y ha ayudado a la inversión, la cual se proyecta en 31.7%. No obstante, para el próximo año se prevé que las familias no van a contar con los actuales niveles de liquidez (producto de los retiros de sus pensiones y CTS) por lo que la autoconstrucción ya no sería dinámica.

“La confianza empresarial hoy está en el tramo negativo. Hay señales recientes, pero falta que se consoliden y aún estamos en el proceso”, señaló

Economía peruana

Según BBVA Research, la economía peruana crecerá 12.2% en 2021, siendo este estimado mayor en 3.2 puntos porcentuales al de julio, el cual era de 9%.

“Estamos revisando el crecimiento del 2021, por una mejor ejecución sobre todo hasta el tercer trimestre que induce a un mayor crecimiento en el cuarto. Esto se explica por dos razones, no se ha dado la tercer ola, lo que ha permitido a las empresas operar en un entorno más favorable; además, las medidas como los retiros de las AFP y CTS han dado soporte al gasto privado”, indicó Perea.

Sin embargo, precisó que el menor interés en invertir reducirá la proyección de crecimiento económico del país para el próximo año. Así mencionó que la entidad corrigió su proyección de crecimiento del PBI del 2022 indicada en julio, pasando de 4.3% a 2.3%.

