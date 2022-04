Los precios del paladio subían un 5% el lunes a un máximo de más de dos semanas impulsados por la preocupación sobre la oferta, luego de que se suspendió la cotización del metal procedente desde Rusia, mientras que el oro se veía favorecido por el temor a la inflación en medio de la guerra en Ucrania.

El paladio subía un 4.5% a US$ 2,534.40 por onza a las 1007 GMT, tras haber alcanzado un máximo no visto desde el 24 de marzo a US$ 2,550.58. El platino ganaba un 1.7% a US$ 991.14.

El mercado de platino y paladio de Londres dijo el viernes que suspendería a las dos refinerías rusas de su lista -JSC Krastsvetmet y la planta de metales no ferrosos Prioksky- de las operaciones en Londres, el mayor centro de comercio de metales.

“La suspensión de las refinerías rusas aumenta sin duda la preocupación de los participantes del mercado de que el mercado del paladio sufra una grave escasez de oferta en el futuro”, afirmó Daniel Briesemann, analista de Commerzbank

Entre otros metales preciosos, el oro al contado sumaba un 0.6%, a US$ 1,958.20 por onza, tras alcanzar un máximo de más de dos semanas a US$ 1,958.96. Los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.8%, a US$ 1,961,70.

“La guerra continúa, sin una solución clara, y se está haciendo evidente que se está convirtiendo en un asunto a largo plazo”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de mercados externos de Kinesis, añadiendo que el informe de precios al consumidor de marzo en Estados Unidos podría ser un importante catalizador para el oro, que a menudo se considera una cobertura contra la inflación.

Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondientes a marzo se publicarán el martes, y los operadores esperan nuevas subidas debido al impacto de la guerra en Ucrania en los costes de la energía.

La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado un rastro de muerte y destrucción que ha suscitado la condena de los países occidentales y ha provocado el aumento de las sanciones a Moscú, incluidos los embargos a sus exportaciones energéticas.

El índice dólar bajaba un 0.2%, lo que también hacía que el lingote fuera menos caro para los tenedores de otras divisas.

La plata al contado subía un 1.2%, hasta US$ 25.03 la onza.

