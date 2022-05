Los precios del cobre subían el miércoles, ya que la desaceleración de los contagios de COVID-19 en China, el principal consumidor mundial de metales, aliviaba las preocupaciones sobre la demanda a corto plazo, aunque las persistentes restricciones limitaban el entusiasmo.

Shanghái dijo que la mitad de la ciudad había alcanzado el estatus de “cero COVID”, pero que las restricciones inflexibles debían seguir vigentes en virtud de una política nacional.

Los confinamientos en China y la preocupación por las agresivas subidas de las tasas de interés en Estados Unidos este año han pesado sobre los metales básicos, y el cobre ha alcanzado esta semana su nivel más bajo en casi cinco meses.

La reticencia de Pekín a inyectar estímulos económicos para impulsar la demanda seguirá pesando sobre los metales, dijo Caroline Bain, economista senior de materias primas de Capital Economics.

“Los confinamientos en China han sido el último clavo en el ataúd de la demanda. Ha puesto de manifiesto lo débil que ha sido la demanda”, dijo Bain.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1.4% a US$ 9,359 por tonelada a las 1043 GMT.

La producción de cátodos de cobre de China en abril cayó tanto sobre una base mensual como anual, dijo el martes la casa de investigación respaldada por el estado Antaike, ya que las tareas de mantenimiento y los brotes de COVID-19 impidieron que las fundiciones produjeran más metal.

La inflación en las fábricas de China se redujo a su nivel más bajo en un año en abril, lo que da a las autoridades un margen de maniobra para aplicar más estímulos con el fin de apuntalar una economía debilitada.

El dólar, en su nivel más alto de las últimas dos décadas, encarece a los metales y otros activos que cotizan en el billete verde para los compradores con otras divisas.

Entre otros metales industriales, el aluminio de la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.5% a US$ 2,769 la tonelada, el zinc ganaba un 1.3% a US$ 3,645, el plomo operaba estable a US$ 2,112, el estaño apenas variaba a 35.530 dólares, mientras que el níquel caía un 2% a US$ 27,835.

