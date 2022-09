Los precios del oro caían el martes, lastrados por la firmeza del dólar y el elevado rendimiento de los bonos estadounidenses, mientras la Reserva Federal se prepara para una fuerte subida de las tasas de interés con el fin de frenar las presiones inflacionistas.

A las 10:08 GMT, el oro al contado cedía un 0,59%, a US$ 1.666.10 la onza, mientras los futuros del oro en Estados Unidos operaban estables a US$ 1.678.20.

“El oro está bajo presión, sigue cerca del mínimo de dos años que tocó el viernes y la principal razón es la fortaleza del dólar”, dijo Ricardo Evangelista, analista de ActivTrades.

“La decisión de la Fed se producirá mañana (miércoles) y la expectativa es de una subida de tasas de 75 puntos básicos. Sin embargo, hay una posibilidad de que haya un alza del 1% y si esto ocurriera, creo que habría más bajadas para el oro”, agregó.

El dólar cotizaba cerca de sus máximos de dos décadas, restando brillo al metal dorado para los tenedores de otras divisas. El retorno de las notas referenciales del Tesoro a 10 años rondaba su nivel más alto desde 2011.

Es probable que la Fed apruebe el miércoles su tercera subida consecutiva de tasas de 75 puntos básicos al término de su reunión de política monetaria de dos días. El Banco de Inglaterra y el Banco de Japón decidirán su política el jueves, en un momento en que los bancos centrales de todo el mundo siguen luchando contra la creciente inflación.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, el aumento de las tasas eleva el costo de oportunidad de tener lingotes, que no devengan intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 1,4%, a US$ 19.34 la onza; el platino ganaba un 0,2%, a US$ 920.56; y el paladio restaba un 2,5%, a US$ 2.173.31.

Con información de Reuters