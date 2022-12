El oro bajaba levemente desde un máximo de cinco meses el lunes, ya que el dólar recortaba algunas pérdidas, pero el metal se mantenía cerca del nivel clave de los US$ 1,800, animado por las noticias de que el principal consumidor del metal dorado, China, relajará las restricciones del COVID-19.

A las 09:38 GMT, el oro al contado bajaba un 0.1%, a US$ 1,796.17 por onza, tras tocar su nivel más alto desde el 5 de julio, a US$ 1,809.91. Los futuros del oro en Estados Unidos apenas variaban a US$ 1,809.20.

El dólar tocó un mínimo de más de cinco meses a principios de la sesión, pero desde entonces recortó parte de esas pérdidas. Un billete verde más débil hace que el oro sea más barato para los compradores extranjeros.

“La flexibilización de la postura de China sobre el COVID está permitiendo que los precios del oro mantengan las recientes ganancias”, dijo Han Tan, de Exinity, añadiendo que los refuerzos positivos están permitiendo que el lingote se mantenga a poca distancia de la marca psicológica de los US$ 1,1800.

China, tradicionalmente el mayor consumidor de lingotes del mundo, podría anunciar 10 nuevas medidas de flexibilización por el COVID-19 tan pronto como el miércoles, dijeron a Reuters dos fuentes con conocimiento del asunto.

Esto también significa que la demanda de oro aumentará en la región, apoyando aún más los precios, dijo Matt Simpson, un analista de mercado senior de StoneX.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0.7%, a US$ 22,955 por onza; el platino subía un 0.1%, a US$ 1,015.15; y el paladio mejoraba un 0.9%, a US$ 1,916.56.

Con información de Reuters