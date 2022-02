El oro bajaba ligeramente el viernes desde el umbral de US$ 1.900, ya que una posible reunión entre Rusia y Estados Unidos calmaba algunos nervios de los inversores ante la escalada del conflicto en Ucrania, si bien el metal iba camino de una tercera ganancia semanal consecutiva.

El oro al contado perdía un 0,5% a US$ 1.887,49 la onza a las 11:15 GMT, después de haber tocado su nivel más alto desde junio de 2021 a US$ 1.902,22. El lingote estaba en vías de registrar una ganancia semanal de alrededor del 1,5%.

Los futuros de oro en Estados Unidos caían un 0,7% a US$ 1.889,20 por onza.

La reunión entre Estados Unidos y Rusia programada para la próxima semana podría estabilizar los precios del oro, aunque podría haber cierto interés de venta durante el fin de semana, especialmente porque el lunes habrá un feriado en Estados Unidos, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

“La perspectiva para el oro parece mucho más positiva, pero va a ser muy difícil volver a superar esos picos de junio. Podríamos encontrarlo cotizando entre US$1,910 y US$ 1,870 la onza en los próximos días”, agregó Hewson.

En un hecho que ayudaba a las acciones globales a marcar ganancias tentativas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, acordó reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, lo que generaba expectativas de una distensión más permanente de la crisis de Ucrania.

En tanto, los jefes de Finanzas del Grupo de las 20 principales economías del mundo acordaron el viernes que el aumento de la inflación y los riesgos geopolíticos podrían amenazar una frágil recuperación mundial, ya que la crisis de Ucrania y la pandemia empañan las perspectivas.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado avanzaba un 0,3% a US$ 23.73 la onza; mientras que el paladio caía un 2,8% a US$ 2.300,68 la onza; y el platino retrocedía un 0,5% a US$ 1.083,63 la onza.

