Wall Street abre con indicadores mixtos tras cumbre Trump-Kim

Wall Street abrió hoy mixto y con un descenso del 0,10 % en el Dow Jones de Industriales, el principal indicador, en una primera reacción tras la cumbre entre EE.UU. y Corea del Norte.

Media hora después de la apertura de la sesión, el Dow Jones perdía 24,07 puntos, hasta 25.298,24 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,06 % o 1,55 puntos, hasta 2.783,55 unidades.



Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan los principales grupos tecnológicos, subía un 0,20 % o 15,26 puntos, hasta 7.675,19 enteros.

Por sectores, el ascenso mayor lo tenía el de empresas de servicios públicos, un 0,49 %, mientras que el de salud era el que más perdía, un 0,23 %.



De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, las alzas estaban lideradas por General Electric (+0,79 %), la petrolera ExxonMobil (+0,40 %) y el grupo bancario JPMorgan Chase (+0,36 %).



Los descensos más pronunciados dentro de ese grupo los tenían la aseguradora médica UnitedHealth (-1,00 %), la firma deportiva Nike (-0,50 %) y la cadena minorista Walmart (-0,33 %).

REUNIÓN BILATERAL

Aunque en los primeros minutos el parqué neoyorquino comenzó en verde, media hora después estaba reaccionando con resultados mixtos tras la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, celebrada en Singapur.

El mercado no esperaba grandes sorpresas de esta cumbre, por lo que, según los expertos, la reacción será moderada, especialmente teniendo en cuenta la falta de detalles en los compromisos alcanzados al final de la reunión entre Kim y Trump.



"Esto es semi-anticlimático", afirmó el gerente de fondos de cobertura Paul Tudor Jones a la cadena CNBC. "No creo que haya habido muchas sorpresas, y por eso los mercados no están reaccionando demasiado", agregó.

REUNIÓN DE LA FED

El mercado, sin embargo, sí está atento especialmente a la reunión de dos días que comienza hoy la Reserva Federal (FED) para revisar las tasas de interés, aunque los anuncios sólo serán conocidos al final de la jornada del miércoles.



En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a US$65,99 el barril, el oro descendía hasta US$1.301,2 la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro a diez años avanzaba al 2,974 % y el dólar cedía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$1,1786.