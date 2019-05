Las elecciones presidenciales en Panamá y un nuevo panorama económico

Un líder empresarial educado en Texas es el favorito para convertirse en el próximo presidente de Panamá, ya que los votantes parecen estar dispuestos a castigar al partido gobernante por los escándalos de corrupción y la economía más débil en una década.

Laurentino Cortizo, de 66 años, encabeza las encuestas antes de las elecciones generales que se realizan este domingo 5 y se compromete a limpiar el gobierno y revitalizar lo que fue, hasta hace poco, la economía con mejor desempeño en América. Cortizo es candidato de centroizquierda del Partido Revolucionario Demócrata.

►Día del Trabajo: ¿Cuál será el anuncio de Evo Morales a la población para este 2019?

►Argentina: ¿Cómo beneficia al turismo la crisis del dólar en el país?



En los últimos años, la tasa de crecimiento de Panamá superó algunas veces la de China, pero se deslizó por una desaceleración en la construcción a medida que se fueron completando los principales proyectos. Igualmente, se desaceleró la inversión privada. Panamá inauguró una nueva línea de metro y terminal aeroportuario el mes pasado y está planeando un cuarto puente sobre el canal de Panamá que fue ampliado hace poco.

El crecimiento se desaceleró a 3,7% el año pasado, el ritmo más lento desde el 2009, aunque aun más del doble del promedio latinoamericano.

El enojo por una serie de escándalos, que incluyen los Papeles de Panamá y las denuncias de soborno, ha disminuido el apoyo al partido gobernante del presidente Juan Carlos Varela y los votantes se adhieren a candidatos de la oposición como Cortizo.

Rómulo Roux, candidato del partido Cambio Democrático, se encuentra en segundo lugar en la encuesta, Ricardo Lombana, tercero, y en cuarta posición está el Partido Panameñista.

Las urnas abren a las 7 de la mañana hora local y cierran a las 4 de la tarde; el nuevo presidente asumirá el cargo el 1 de julio. Los votantes también elegirán alcaldes y miembros del Congreso unicameral de 71 escaños.

LUCHA ANTICORRUPCIÓN

“Los panameños están buscando un candidato que tenga una postura más dura contra la corrupción”, dijo Claudia Navas, analista de Control Risks en Colombia. “Existe la preocupación de que la economía no vaya tan bien como en años anteriores”.

Cortizo, cuyo padre era un inmigrante español, se comprometió durante la campaña a impulsar la inversión en agricultura, tecnología e infraestructura. Estudió negocios en Estados Unidos y tiene un doctorado de la Universidad de Texas en Austin, de acuerdo con su hoja de vida presentada ante la autoridad electoral.

Ha dirigido dos empresas de construcción y un negocio de ganado desde 1985.

Es probable que el próximo presidente enfrente una tarea difícil para mantener las finanzas públicas bajo control, dijo el ex ministro de Economía Frank de Lima.

El gobierno ha acumulado atrasos con los proveedores y, el año pasado, redujo la tasa del impuesto a la propiedad. Los bajos niveles de agua en el canal este año, por el clima seco, han generado una serie de restricciones preliminares y podrían reducir los ingresos que el canal entrega al gobierno, los cuales totalizaron US$1.700 millones en el 2018.

El PBI per cápita de Panamá de casi US$16.000 es de los más altos de Latinoamérica y ya ha superado el de algunas naciones europeas, entre ellas Hungría y Croacia. El próximo presidente probablemente tratará de mantener a Panamá en su camino favorable hacia los negocios.

“La continuidad de la política es probable”, escribió Risa Grais-Targow, analista del Grupo Eurasia, en una nota a los clientes. “Independientemente de quién gane, es poco probable que los resultados de las elecciones conduzcan a un cambio significativo en el modelo de política macroeconómica favorable al negocio del país”.

El anhelo de una economía más fuerte había convertido al ex presidente Ricardo Martinelli, quien supervisaba las tasas de crecimiento por encima de 11%, en el principal candidato para alcalde de la ciudad de Panamá, a pesar de que está en la cárcel. Sin embargo, las autoridades electorales dictaminaron el mes pasado que no cumple con los requisitos de residencia y que no figurará en la boleta electoral.