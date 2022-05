Al cierre de marzo de 2022, BanBif colocó préstamos verdes por un total de US$ 6,3 millones, según José Risi, gerente de división de productos y servicios para empresas de la empresa.

El ejecutivo señaló que durante el 2021 las colocaciones verdes de BanBif ascendieron a US$ 5,8 millones; y este primer trimestre del 2022, BanBif ha desembolsado US$ 550.000 para este tipo de préstamos. El objetivo de este año es lograr colocaciones verdes por US$ 12,5 millones.

“Ahora estamos en la búsqueda de más empresas que quieran sumarse a nuestro compromiso de transformarnos como sociedad, donde la banca juega un papel clave ayudando a instituciones, empresas y persona en la transición hacia un mundo más verde”, apuntó.

Indicó que BanBif cuenta con una línea de crédito con el BID por US$ 25 millones orientada netamente a financiamientos verdes y se encuentran negociando una línea de US$ 40 millones con el IFC del Banco Mundial con el mismo objetivo.

¨El mundo del financiamiento se encuentra en constante evolución, para así dar respuesta a las nuevas necesidades de los distintos mercados y aquellas que surgen como sociedad también, es así que nacen los créditos verdes. Estos básicamente son préstamos orientados a financiar proyectos o activos enfocados en promover la sostenibilidad del medio ambiente¨, agregó.