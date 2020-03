La ministra de Economía, María Antonieta Alva, adelantó ayer que las entidades el sistema financiero revisarán “caso por caso” las deudas de los ciudadanos para establecer un cronograma de pagos en un contexto de cuarentena por coronavirus. En ese sentido, Gianfranco Ferrari, gerente general del Banco de Crédito del Perú (BCP), hizo precisiones sobre los intereses que se cobrarán.

El ejecutivo explicó que han dispuesto tres alternativas para los clientes del BCP para enfrentar el pago de sus deudas en pleno estado de emergencia en el país.

“Hemos dado tres alternativas, la primera es si estás pagando puntualmente y puedes seguir pagando te recomendamos que lo sigas haciendo; la segunda alternativa es si has estado pagando bien, pero ya no puedes pagar, contáctanos y te damos de 30 a 90 días para que no pagues nada, el 80% ha decidido por el plazo de 90 días, es razonable porque estamos alineando el flujo de caja de los clientes y se siguen cobrando intereses”, expresó en RPP.

Ferrari señaló que la tercera alternativa es la que menos se ha entendido. “Si no calificas en la alternativa 1 y 2, contáctate con nosotros y haremos lo necesario para resolver la necesidad de ese cliente. Si el cliente no puede pagar más intereses o necesita más plazo, lo vamos a hacer, pero no podemos salir con una medida así para todo el mundo”, dijo.

Yo me sumo

El gerente del BCP destacó que la campaña que lanzaron ayer ‘Yo me sumo’, para apoyar con donaciones a las familias pobres afectadas por el coronavirus, ya ha sumado dos empresas: Mi Banco y Buenaventura.

En esa línea, explicó que las donaciones de personas y empresas será hasta el 15 de abril, luego comenzarán con la entrega de donaciones a los beneficiarios, a quienes identificarán utilizando la base de datos de pobreza y extrema pobreza utilizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.