El plagio de material académico en el país es un problema más recurrente de lo que quisiéramos y eso ha originado un alza en la demanda de software especializado en evitar estos incidentes en los últimos años.

Lamentablemente, sobran los ejemplos en el ámbito político sobre profesionales que han incurrido en plagio.Uno de los últimos casos sonados fue el de Elard Melar, congresista fujimorista a quien la universidad en la que estudió le retiró el título al comprobar la falta. Pero hay muchos más.

Otro caso muy comentado es el de la reciente destitución del cargo de una funcionaria pública (la directora de Sunedu, Flor Luna-Victoria) porque se encontró que no citaba ideas desarrolladas por otros investigadores de Brasil. En esta ocasión el plagio pudo ser descubierto porque se utilizó un software especia (Turnitin), de verificación.

Algunas universidades y centros de estudio superiores, incluso los colegios, se están dando cuenta de la importancia que tiene revisar las investigaciones con la ayuda de alguna solución informática, pues es mucho el material disponible en Internet.

Rosa Elizondo, directora regional para América Latina de Turnitin, explicó que el mayor competidor que han encontrado aquí - y el más difícil de enfrentar - no pertenece a otro fabricante sino que se trata del "no hacer nada para combatir el problema". Eso, lamentó, persiste en variedad de centros de estudios.

LOS MÁS FRECUENTES

​Una investigación realizada por Turnitin con profesores de más 15 mil instituciones de enseñanza a nivel mundial identificó cuales eran las faltas más frecuentes y también analizó las causas que las originaban. Según concluyeron, los plagios no siempre se comenten por problemas de total deshonestidad, sino que a veces se trata de desconocimiento de cómo hacer una investigación o cómo citar a otros autores de manera correcta. Algunos de los tipos de plagio más comunes.

En algunos casos, agregó, se observa que no tienen políticas de integridad académica, no verifican el plagio de manera consistente y no invierten en la promoción de la honestidad académica. "Todavía hay mucho trabajo por hacer para ampliar nuestro apoyo en lo que se refiere a la construcción de una cultura sólida de integridad académica en Perú", refirió Elizondo.

A pesar de ello ha ido creciendo la adopción de este tipo de soluciones. Ellos aseguran que tienen ya 80 clientes en el país, a quienes les dan el software y la asesoría en la verificación de la originalidad de los documentos. Entre sus clientes tienen tanto a entidades públicas, por ejemplo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como privadas.