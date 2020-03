La firma de ropa deportiva Nike incrementó su beneficio un 10% en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, hasta finales de febrero, y ganó US$ 3,329 millones, según informó este martes la compañía, que destaca un incremento del 36% de sus ventas por Internet en el último trimestre permitiendo compensar las pérdidas en China por el Covid-19.

La compañía desgranó que la ganancia por acción en ese periodo de nueve meses fue de US$ 2.09, frente a los US$ 1.87 que logró en los mismos nueve meses del ejercicio anterior, en los que sus beneficios ascendieron a US$ 3,040 millones.

La facturación de Nike en estos nueve meses, acabados el 29 de febrero, alcanzó los US$ 31,090 millones, lo que representa un 7% más en comparación con los US$ 28,933 millones ingresados en ese tramo el año anterior.

Los inversores estaban muy atentos al último trimestre, al final del cual se podía ya notar los efectos del coronavirus sobre todo en China. Las ventas en el último trimestre, el tercero de su año fiscal, aumentaron un 5%, hasta los US$ 10,104 millones, si bien los beneficios bajaron un 23% con US$ 847 millones respecto al mismo trimestre de 2019. La ganancia por acción también bajó un 22%, a US$ 0.53.

Nike reportó no obstante resultados del tercer trimestre fiscal por encima de las expectativas de Wall Street y dijo que sus ventas digitales aumentaron un 36%. Las ganancias de US$ 847 millones en comparación con los US$ 1,100 millones en el trimestre anterior han sido bien recibidos en las operaciones electrónicas tras el cierre de Wall Street, con una subida del 5% del valor.

El crecimiento digital así como en varios mercados de Nike, incluida América del Norte, compensó el impacto de COVID-19 en el negocio de la firma en China.

Tal como ya informó Nike el pasado 4 de febrero, las operaciones en China se vieron significativamente afectadas como resultado del COVID-19.

En el tercer trimestre, en una base neutral de divisas, los ingresos de China cayeron un 4% tras 22 trimestres consecutivos de crecimiento de dos dígitos. Sin embargo, durante los primeros dos meses del tercer trimestre, los ingresos en ese país crecieron dos dígitos.

En el pico de febrero, aproximadamente el 75% de Nike y socios en China cerraron junto a otros putos de venta que que operaban en horarios reducidos. Actualmente, casi el 80% de las puertas están abiertas en China con una tasa aún mayor en ciudades clave.

A partir del 16 de marzo, todas las tiendas propiedad de Nike fuera de China, Japón y Corea fueron cerradas para ayudar a frenar la propagación de COVID-19.