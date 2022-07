Principales medios de pago para comprar por internet

Al llegar al “Módulo de pagos” del portal donde deseas comprar debes verificar y elegir uno. Te detallamos a continuación los principales medios de pago que ofrecen los comercios electrónicos presentes en nuestro mercado:

Tarjeta de Crédito

De los medios de pago disponibles, el pago con tarjeta de crédito es más utilizado en las compras por internet. Como cliente, debes tener la certeza que tu tarjeta está habilitada para compras online y para pago en cuotas, de no ser así debes contactarte con tu banco para poner esta opción. También debes contar con el saldo suficiente para la adquisición.

Es muy importante que consideres que para que un comercio electrónico acepte pagos con tarjeta de crédito, debe estar integrado con una pasarela de pagos autorizada porque está interconectada con el sistema financiero.

Tarjeta de débito

La tarjeta de débito es el segundo de los medios de pago más utilizados en las compras por internet. Técnicamente, pagar así tiene el mismo proceso que pagar con tarjeta de crédito, y en ambos casos debes contar con el saldo suficiente para la compra. La única diferencia es que con una tarjeta débito no podrás utilizar el famoso pago en cuotas.

Pago en agencia bancaria.

Si no cuentas con tarjeta bancaria, esta forma de pago es ideal para ti, o si teniéndola no deseas utilizarla en tus compras por internet.

De los medios de pago disponibles, este es el tercero más utilizado, por ser fácil y seguro. Al elegir opción (por ejemplo la proveída por las empresas PagoEfectivo o SafetyPay) recibirás un código junto a una serie de instrucciones. Luego, puedes pagar a través de tu banca por internet, o presencialmente a un agente bancario. Después que realizas el pago, el e-commerce recibe automáticamente la confirmación, y empezarán a atender tu pedido.

Cuótealo

Es un nuevo método de pago online con el que podrás comprar por internet en cuotas y sin tarjeta de crédito. Solo necesitas ser cliente del BCP y realizar compras mayores a S/ 100 o US$ 30.

Pago contraentrega

Es ideal para ti, si eres de esos usuarios que antes de pagar, prefieren primero recibir el producto y verificar que todo está conforme con el mismo. O también si se trata de un nuevo portal de venta online, en el cual aún no puedes aún confiar para ingresar los datos de tu tarjeta, y primero deseas probar la seguridad y calidad de su su servicio.

Billetera electrónica y QR

Gracias a la transformación que han iniciado las principales entidades bancarias en el Perú, es posible que muchas de las operaciones financieras las puedas realizar desde un smartphone. Una de estas innovadoras soluciones, son los pagos a través de billeteras electrónicas, que se realizan escaneando un cógigo QR, accediendo desde el app de tu entidad bancaria. En e-commerce, algunas pasarelas de pago presentes en el mercado peruano, ya ofrecen esta forma de pago a sus comercios integrados.

Pago y recojo en tienda física.

Pagar y recoger en tienda, no es de las formas más utilizadas. No obstante algunos comercios electrónicos lo ofrecen, para usuarios que por temas como el trabajo, no pueden recibir el producto en su domicilio en horarios convencionales.

También tienes la opción de, primero observar el producto para tu conformidad, y ver otras opciones en tienda, antes de pagar. No olvides que, debes verificar que esté disponible esta opción en el e-commerce donde te interesa comprar.