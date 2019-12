El 24 de diciembre, víspera de Navidad, se culminó la redacción de una tercera adenda al contrato de concesión de la Red Dorsal. Azteca fue quien presentó esta propuesta que establece revertir la Red Dorsal al Estado de forma gradual y progresiva. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la ha aceptado.

Azteca realizó el pedido de cierre del contrato de mutuo acuerdo y la reversión al Estado porque solo tienen el 7% del tráfico e ingresos previstos y mantiene una tendencia a la baja. No solo no han conseguido clientes privados, sino que las redes regionales no han estado listas a tiempo para generar tráfico y tampoco se sumó a los clientes del sector público.

En el informe que sustenta la norma también se establece que el MTC viene gastando más de lo previsto en mantener la red. Para el 2019 se esperaba que los ingresos cubrieran el total de gasto. En vez de eso se tiene un exceso de gasto de US$114 millones (gasto mayor al previsto).

ANTECEDENTES

Azteca firmó el contrato para hacerse cargo de la construcción y mantenimiento (por 20 años) de la Red Dorsal el 17 de junio del 2014. La obra se terminó de construir dentro del plazo previsto, dos años después.

Para el 2017 tanto el operador como el MTC coincidían en que no se estaba generando el trafico previsto y se empezó a estudiar la forma de solucionar el problema.

En el 2018 diversos agentes del mercado especularon que la empresa de origen mexicano se iría del país y se debatieron diferentes posibles caminos de solución.

Por el lado del regulador se procedió a bajar los cobros por conexión a las redes eléctricas vía mandato y esto permitió que en el 2019 Azteca ya no reporte sus estados financieros en rojo.

Pese a ello, el operador seguía disconforme porque tenía menos de 30 clientes que generaban un tráfico muy limitado. Esto era como consecuencia de las altas tarifas no competitivas que manejaban frente a los operadores privados que esta en el 60% de sus recorridos.

Según un estudio elaborado por el Banco Mundial y publicado a inicios del año, solo se estaba usando el 10% de la red y estaba perdiendo clientes, pues las tarifas eran muy altas. Azteca informó luego que ya estaban en el 7% del uso de la misma.

SEPA MÁS

La Red Dorsal es una red de transporte de datos de alta velocidad que cubre con 13.500 km de fibra óptica todas las capitales de provincia del país. Fue diseñada en el 2011 y respaldada en su formulación el 2012 cuando se promulgo la Ley de Promoción de Banda Ancha.