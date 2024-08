En entrevista con El Comercio, Juárez también reveló por qué no fue candidata a la Presidencia del Congreso, a pesar de que su partido la nominó. También respondió por los cuestionamientos que han recaído en el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, por su vinculación a la minería ilegal en Madre de Dios.

-Perú Libre ha respaldado la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Esto a pesar de las serias denuncias de fraude en ese país. ¿Se siente cómoda con que este partido tenga un lugar en la actual Mesa Directiva?

Perú Libre ocupa la Segunda Vicepresidencia del Congreso y entiendo que un conjunto de congresistas de esa bancada ha viajado [a Venezuela] y han hecho de veedores. Nosotros respetamos lo que ellos piensan, pero no lo compartimos por supuesto. Hay un tema que es relevante y es que hemos emitido un pronunciamiento conjunto como Mesa Directiva y Perú Libre ha votado a favor, representando por Waldemar Cerrón. Hay discrepancias, sí, seguramente, pero, por lo menos en la defensa de la democracia en Venezuela ha habido consenso en la Mesa Directiva.

Nota de redacción: Esta pregunta se realizó antes de que Waldemar Cerrón diera una conferencia de prensa, donde señalaba lo contrario.

-En el comunicado de la Mesa Directiva no se menciona el término “fraude”, que sí está en un pronunciamiento de la cancillería. ¿Esta palabra no se utilizó para que Cerrón suscriba el documento?

En realidad, la redacción fue conjunta, lo que se quiso exigir- a pedido del tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero- fue que las autoridades del régimen de Maduro exhiban las actas que acrediten realmente que ellos dicen, que han triunfado en estas elecciones. Entonces, le pusimos énfasis y, además, se remarcó el respeto a la vida y a la integridad de las personas. No nos detuvimos en adjetivos, no hubo una discusión al respecto, sobre si debía o no ir la palabra fraude.

-El régimen de Maduro pagó el viaje que realizaron cuatro congresistas de izquierda a Venezuela. Ellos avalaron su reelección. Usted refirió que dichos legisladores deben responder por sus actos. ¿A qué se refiere puntualmente con eso?

Bueno, ante la ciudadanía, ante la opinión pública, ellos han viajado no con dinero del Congreso, entiendo que fueron invitados y financiados por la dictadura de Maduro, ellos sabrán rendir cuenta a sus votantes, al pueblo peruano respecto a ese viaje. Ellos han venido [a Lima] a avalar lo que ha sucedido en esas elecciones que a todas luces han sido fraudulentas, son elecciones que realmente requieren de un nuevo conteo, auditoría, y no lo decimos nosotros. Los principales países del mundo se han pronunciado sobre la necesidad que se tiene de acreditar los resultados de manera fehaciente.

La parlamentaria de Fuerza Popular consideró que con un régimen “que quiere perpetuarse”, en referencia al gobierno del dictador Nicolás Maduro, “no puede haber tibieza de algunos países”.

-El reglamento del Congreso prohíbe que sus integrantes reciban dádivas y donaciones. ¿Estos pasajes y viáticos a Venezuela no lo son? ¿Estos congresistas no deberían ser llevados a la Comisión de Ética?

Ya ha ocurrido en otras ocasiones que hay congresistas que acuden [a otros países] por invitaciones y estas son financiadas por las organizaciones. Entonces, creo que no hay antecedentes de que se considere como dádiva o donación un pasaje. Los congresistas de Perú Libre piensan diferente, pero tampoco podemos perseguirlos porque piensan diferente. Ellos son los que tiene que dar explicaciones al pueblo peruano. Nosotros sí creemos que es un régimen dictatorial, ellos [desde Perú Libre] jamás han aceptado esa situación. Eso es parte de su ideología y pensamiento y es el pueblo el que los juzgará.

-El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, ha referido que el comunicado de la Mesa Directiva sobre Venezuela va en la misma línea que los parlamentarios que viajaron a Caracas. Es decir, que no hubo fraude...

Nosotros hemos estado en la Mesa Directiva conversando con Cerrón y él ha estado absolutamente de acuerdo con el texto que se hizo de conocimiento público, no entiendo el sentido de sus nuevas declaraciones. Me gustaría conversar con él para ver si es que hay algún contrasentido, en principio, él estuvo de acuerdo con los términos que se expresaron.

-¿No está revelando que existen contradicciones dentro de la Mesa Directiva?

El comunicado es claro y habla por sí mismo, ya conversaremos más tarde con el congresista Cerrón, el comunicado expresa nuestra gran preocupación por la integridad y la vida de las personas. Y, además, la exigencia de parte del Congreso peruano de que se exhiban los resultados que dice el CNE venezolano.

-¿Fue un error no colocar la palabra “fraude”?

Creo que hemos procurado solicitar que se demuestre con meridiana claridad que si esos resultados [que dan como ganador a Maduro] se condicen realmente con la documentación. Y eso también lo piden en la OEA, el comunicado de los países del G-7, una palabra más o menos, no le quita el verdadero sentir de la Mesa Directiva. Lo que está ocurriendo en Venezuela podría significar para el Perú una nueva ola migratoria, hemos expresado nuestra enorme preocupación por lo que viene ocurriendo.

- ¿Respalda la actitud que tuvo el canciller Javier González-Olachea en la OEA?

El canciller tuvo una posición firme, que en situaciones como esta se requiere y se necesita levantar la voz, porque de por medio están millones de venezolanos, están millones de personas que han emigrado de su país. Nosotros hemos recibido a muchos venezolanos y sabemos del vía crucis que viven al separarse de sus familias al no conseguir trabajo. Entonces, sí creemos que, frente a situaciones como estas, de un régimen que quiere perpetuarse, no puede haber tibieza de algunos países, el canciller ha tenido una posición firme.

Elección y agenda de la Mesa Directiva

-La administración de Alejandro Soto mantuvo silencio ante la prensa. ¿Cuál será la agenda de esta Mesa Directiva?

Tenemos una absoluta disposición a comunicar, que la prensa esté presente en todos los actos que se tengan que realizar. Desde la Primera Vicepresidencia del Congreso planteamos una agenda de cercanía absoluta al ciudadano de a pie. Queremos que el ciudadano sienta que el Estado, a través del Legislativo, se acerca a él. Queremos tener una política de puertas abiertas y tratar de intermediar en la solución de los problemas, que casi siempre tienen que ver con el Ejecutivo.

-Inicialmente, la bancada Fuerza Popular decidió ir a la presidencia del Congreso con una candidatura suya. ¿Por qué se cambió de opinión?

Son decisiones partidarias, son análisis políticos que se realizan a la interna del partido, lo cierto es que nosotros hemos tenido durante los últimos dos años y ahora es el tercer año la primera vicepresidencia del Congreso. Creemos que, dado los problemas, el proceso judicial que viene llevando Keiko Fujimori y un grupo de 40 personas, no queremos tampoco -y eso es parte del análisis que hemos hecho-, no queremos que se piense que teniendo la presidencia del Congreso se va a dar alguna influencia o algún tipo de presión respecto a este caso judicial . Para evitar que se piense que existe un ánimo de interferencia, hemos preferido continuar en la primera vicepresidencia del Parlamento.

-¿Le incomodó el cambio de postura casi a último minuto?

Soy una mujer de partido, llevo haciendo política hace más de 25 años, yo entiendo que siempre hay decisiones partidarias y quienes militamos en un partido y creemos en el sistema, acatamos con absoluta disposición. Entiendo las razones y corresponde en este momento. El fujimorismo sigue unido, tenemos más de 30 años de representación en el Congreso de manera ininterrumpida. Estoy bien y tranquila.

-¿Es cierto que la opinión el expresidente Alberto Fujimori tuvo peso en el desistimiento de su postulación? ¿Fue para no cagar con los pasivos de este Congreso?

Nosotros somos un partido organizado, nuestra lideresa es Keiko Fujimori, el comité político ha hecho el análisis correspondiente, yo no conozco que haya habido una opinión del expresidente de la República Alberto Fujimori. Nosotros hemos hecho un análisis que ha correspondido realmente a los factores coyunturales, a los temas políticos y, por eso, es que hemos tomado la decisión.

-El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, registra 65 visitas de mineros informales desde enero de 2023. También ha promovido leyes a favor de la minería ilegal. ¿Le preocupa esta situación?

Hemos conversado con el señor Salhuana, el presidente del Congreso, antes de que él asuma, nos ha explicado y exhibido los proyectos de ley que él ha presentado, también los informes favorables del Ministerio de Energía y Minas y de las entidades que correspondan. Respecto a las visitas también nos ha explicado que en muchos casos ha recibido a personas, porque finalmente Madre de Dios, donde él es el único representante, hay mucha gente que hace minería informal. En consecuencia, él lo que manifiesta es que ha recibido a muchas personas con el ánimo de escucharlas. Yo entiendo que existe una absoluta disposición del presidente del Congreso de explicar, ante los medios de comunicación, de explicar cada uno de los temas o imputaciones que le están haciendo.

En entrevista con El Comercio, Juárez también reveló por qué no fue candidata a la Presidencia del Congreso, a pesar de que su partido la nominó. También respondió por los cuestionamientos que han recaído en el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, por su vinculación a la minería ilegal en Madre de Dios.

-Uno de los proyectos presentados por Salhuana relacionados a la minería ilegal fue observado por el Ejecutivo. Este proponía que no se destruya la maquinaria incautada a estas organizaciones. No es que todos sus proyectos contarán con el respaldo del MINEN.

No hemos conversado sobre cuál es la razón que tuvo para que él presentara [estos proyectos]. Pero el proyecto para destinar la maquinaria a gobiernos regionales tampoco parece poco razonable, en el tiempo de Urresti se hacía ese tipo de intervenciones, donde se colocaba explosivos y se destruía la maquinaria. Seguramente en ese momento fue una decisión política del gobierno. Creo que no está mal que se incauten y que se destinen a gobiernos regionales y locales, que finalmente son los que van a utilizar esa maquinaria. Pero que sí haya intervención del Estado cuando vemos que hay contaminación y cuando vemos que hay minería donde no pagan impuestos, donde están depredando, de ninguna manera estamos de acuerdo con eso.

"El proyecto para destinar la maquinaria a gobiernos regionales tampoco parece poco razonable", dijo Juárez sobre una de las polémicas iniciativas de Salhuana relacionada a la minería ilegal. (Foto: Congreso) / Hector Portal

-¿Un político ligado a la minería ilegal reúne el perfil para ser presidente del Parlamento? ¿No había otras opciones sin cuestionamientos?

Repito, el presidente del Congreso es el que debe dar las explicaciones, porque el decir algo como “ligado a la minería ilegal” es una afirmación que le corresponde al señor Salhuana poder contestar. Yo no he visto ninguna denuncia formal de sus presuntos vínculos con la minería [ilegal], él es el llamado a explicar.

-¿Por qué Fuerza Popular y la derecha ha dejado que la izquierda maneje la Comisión de Energía y Minas, clave para enfrentar a la minería ilegal? En la anterior legislatura fue Perú Libre y ahora se vocea al Bloque Magisterial.

En realidad, la distribución de las comisiones responde un poco a los consensos, hay comisiones importantes como Constitución, Relaciones Exteriores, Agraria, que es también importantísima para el desarrollo del agro que la tiene también Fuerza Popular. Y, finalmente, la comisión va a emitir un dictamen que se va a discutir en el pleno, hay posiciones con las cuales no estamos de acuerdo, y una vez que llegan al pleno nuestro voto es en contra como bloque. La distribución responde a eso, a consensos, no sabemos lo que viene ahora, porque eso se va a dar en unos días, esperemos a ver a qué bancada le toca en este caso la Comisión de Energía y Minas.

La candidatura de Alberto Fujimori

-Alberto Fujimori ha sido recientemente operado de la cadera, arrastra un cáncer a la lengua, y tiene otros males. ¿Está en condiciones de salud para ser el candidato presidencial de Fuerza Popular en dos años?

El expresidente Fujimori, efectivamente, tiene las dolencias que usted señala, pero creo que tiene una vitalidad envidiable. Tiene un ánimo de servicio del país, durante los tantos años que estuvo en prisión, nunca dejó de pensar, vivir, escuchar, y conocer sobre los temas que acontecían en el país y las necesidades. Cuando yo lo he visitado, él tenía inquietud por conocer y, además, tenía muy claro todas las obras hechas en el sur y en el norte. Es una persona que siempre ha vivido y respirado política, así que yo confío en su vitalidad.

-El anuncio, tan anticipado, de la eventual candidatura de Alberto Fujimori, ¿no responde más bien a una estrategia política para retirar los reflectores de Keiko Fujimori? ¿O para unificar al fujimorismo?

Bueno, esas divisiones [de albertistas y keikistas] realmente no existen en el partido, nosotros somos uno solo, por supuesto hay discrepancias, sí, como en todo partido político, organización o grupo humano. Sí, hay algunas discrepancias, pero las resolvemos siempre a la interna. El anuncio que hizo en su momento Keiko Fujimori, que era nuestro deseo, responde efectivamente a la voluntad de parte del expresidente de intentar servir nuevamente al pueblo peruano. No hay ningún cálculo político para quitar los reflectores, no se ha pensado en eso.

-El fiscal de la Nación ha solicitado a la Corte Suprema la nulidad de la inscripción del partido de Antauro Humala. ¿Usted puede garantizar que el Congreso va a debatir nuevamente la ley que amplía los impedimentos para los candidatos?

El tema ha regresado a la Comisión de Constitución, está ahí por una cuestión previa. Es una buena decisión por parte del Ministerio Público de pedir que se revise, la Ley de Organizaciones Políticas contempla las causales de cancelación de la inscripción de un partido, ocurrió antes con el Movadef por conductas antidemocráticas, ahí se impidió la inscripción, acá se ha inscrito. Y tenemos a quien ostenta el liderazgo de ese partido mencionando, a todos los lugares a los que va, que va a matar a todos, que va a fusilar, eso califica como una conducta antidemocrática. Y, seguramente, en la Comisión de Constitución nuevamente vamos a debatir para [ampliar] las causales para que algunas personas que han cometido delitos no puedan postular.

-En junio último, Fuerza Popular retiró de la reforma constitucional que apuntaba a aumentar los candados para ser candidato los delitos de homicidio y secuestro. Antauro Humala y Alberto Fujimori tienen sentencias por esos ilícitos. ¿Fue para favorecer al expresidente?

Lo que ocurre es que entre las diferentes fuerzas políticas y los congresistas en particular hay muchos que quieren que se incorpore una lista de lavandería en la Constitución. Nosotros consideramos que la Constitución no es el Código Penal [...] Tenemos establecido en la Constitución que aquellos que tienen sentencia en primera instancia no pueden ser candidato. De manera particular, he sostenido que es fácil decir “no pueden ser candidatos los que han cometido tales [delitos] aun cuando hayan sido rehabilitados”.

-Por delitos dolosos...

Exacto, pero el problema ha sido ese, la ausencia de consenso, teníamos que llegar a 87 votos, no los logramos. Nuevamente está en la Comisión de Constitución, veremos qué se puede hacer.

-La fiscalía advirtió que la norma que limita los alcances de los delitos seguidos por lesa humanidad y crimen de guerra puede afectar no solo caso en los que investigados o acusados son militares, sino también en los que son investigados o acusados los terroristas...

Yo he apoyado el proyecto que presentaron los congresistas Cueto y Rospigliosi, en algún momento he tenido la oportunidad de conversar con los familiares de algunos miliares que están detenidos hace más de 20 años purgando prisión, y en sus condenas aparece “sentenciados por delitos de lesa humanidad”. La justicia debe tener el perfecto equilibrio, no se puede violar el principio de legalidad, si hay algo que no está determinado, imputado como delito, no pueden sancionar a una persona por eso. Estos militares han sido sancionados por hechos ocurridos en los noventas, cuando aún no estaba vigente la posibilidad de hacerlo. Yo he votado a favor porque creo que la justicia debe darse por los delitos que correspondan. Todo el que comete delito debe ser sentenciado y pagar la pena, pero por el delito que le corresponde y respetando el marco legal que tenemos en el Perú. Esta ley corrige errores, entiendo que no hay terroristas que estén sentenciados por delitos de lesa humanidad.

-El Ministerio Público ha señalado lo contrario...

Bueno, tendría que decir en qué casos, yo por la información que tengo es que los terroristas, que asolaron el país, están libres y algunos fueron indemnizados. Entonces, creo que ha habido algún tipo de desequilibrio en el país que debe corregirse.

-¿El trasfondo no es beneficiar a Alberto Fujimori, procesado por el Caso Pativilca?

Descarto que la motivación fuera beneficiar al señor Fujimori, el proyecto de ley lo presentaron los congresistas Rospigliosi y Cueto, pero hace mucho tiempo varios parlamentarios escuchaban comentarios, yo misma iba a presentar un proyecto de ley [en ese sentido] sin pensar en casos en particular, sino que la aplicación de la justicia en el país debe ser estricta. Las sentencias en donde condenan a mucha gente por delitos de lesa humanidad inexistentes en nuestro ordenamiento legal en ese momento son vergonzosas.

-¿Qué tipo de autocrítica debe realizar el Parlamento? No han sancionado a los “mochasueldos”, salvo a Cordero; han aprobado leyes polémicas, como la que debilita la colaboración eficaz, la lucha contra el crimen organizado, entre otras.

Claro que sí, digamos con absoluta humildad, nosotros hacemos un mea culpa, no exactamente de los temas que mencionas, porque cada uno de ellos tiene una explicación. Respecto a la conducta de muchos de los congresistas, cada uno debe responder, pero algunas conductas han hecho mucho daño al Congreso y los niveles de desaprobación que tenemos son esos. Sí hay que hacer un mea culpa, porque si estamos en un 5% de aprobación, no es porque hayamos hecho bien las cosas. Entonces, tenemos el ánimo desde la nueva Mesa Directiva de recomponer algunos temas, de conectarnos mucho más con la ciudadanía, que vean el trabajo serio y comprometido que hacen algunos congresistas. Y también desde la Comisión de Ética se vean las sanciones que correspondan. Desde la Mesa Directiva, y me permito hablar también por el presidente, no vamos a avalar conductas de esa naturaleza. Nosotros, con humildad, reconocemos que ha habido errores y hacemos un mea culpa.

-Hay informes de la Comisión de Ética que están pendientes de votación en el pleno, entre ellos uno que sugiere la suspensión del congresista Lizarzaburu por una inconducta en contra suya. ¿Se van a priorizar?

Yo creo que debería. En algún momento he expresado mi incertidumbre por saber cuándo los iban a priorizar en el pleno, creo que inconductas que hemos rechazado en su momento deben ser sancionadas, y la sanción llega cuando se vota en el pleno. El presidente del Congreso debe priorizar estos temas y ver cuanto antes los informes pendientes de la Comisión de Ética.

Relaciones con el gobierno de Dina Boluarte

-Al terminar su mensaje a la Nación, la presidenta Boluarte presentó un proyecto de ley para crear el ministerio de infraestructura, que tendría más de S/17.000 millones de presupuesto. ¿Fuerza Popular está a favor de esta propuesta?

Aún no nos hemos reunido, pero te doy mi opinión, creo que las oficinas que se ocupan de infraestructura están desagregadas por todos los ministerios y son oficinas que no tienen la especialidad, tal vez no tengan las capacidades para lograr obtener resultados, como Pronied, Provías, todas están desagregadas por un lado y otro. La verdad que creo que sí debe existir una sola institución que sea la que vea la planificación y ejecución de la infraestructura en el país. Nuestro país tiene un grave problema y es la falta de planificación, las obras se hacen indiscriminadamente, no solo en el Ejecutivo, sino en los gobiernos regionales y locales, nadie recurre a planes de desarrollo, desarticuladas las obras que quieren.

-La presidenta también anunció la fusión de dos pares de ministerios. Uno de estos pares sería Mujer y Desarrollo e Inclusión Social...

Tampoco lo hemos discutido, no tenemos siquiera el proyecto, esperaríamos para ver cuáles son los argumentos, también es cierto que la burocracia en el Estado es enorme, es muy grande y los resultados tampoco se ven favorables. Tendríamos que analizar cuáles son los argumentos que presente el Ejecutivo y de acuerdo a eso tomar decisiones.

-¿Cuál es su balance sobre el extenso mensaje a la Nación de Boluarte?

Fue extenso, creo que fue innecesario dar tanto detalle, entendería que la idea no dejó puntos en el aire, de modo que luego las críticas no vayan en el sentido de que faltó conocer cifras. No midieron el tiempo que les podía tomar. Respecto al fondo, hubo algunos pronunciamientos importantes y otros ha sido solamente cifras o esperanza de que viene tal cosa, de que se va a hacer tal cosa, pero sin tener resultados que puedan exhibirse. Ha sido un mensaje con pocas cifras reales.

-Keiko Fujimori calificó de “débil” al gobierno de Dina Boluarte, pero si esta administración se sostiene es porque tiene el respaldo del Parlamento. ¿Es Congreso es oficialista?

Nosotros vamos a apostar como Congreso siempre por la paz en nuestro país, por incentivar las inversiones, generar seguridad jurídica y estabilidad económica. Nosotros queremos que el país progrese, que los peruanos tengan trabajo formal, que se acabe la gran informalidad que afecta a tantos ciudadanos y familias en el país. Sin embargo, no abdicamos del ejercicio de control político que debemos tener, vamos a levantar la voz cuando encontremos que hay graves irregularidades, cuando haya inoperancia en el gobierno y vamos a ejercitar las atribuciones que tenemos, debe haber un balance, el Poder Legislativo es el que hace el control político al Ejecutivo.

-¿Entonces, por qué el Congreso no ha iniciado una investigado por el llamado Caso Rolex?

En la Comisión de Fiscalización me parece que ha habido algún tipo de...

-No tiene facultades de comisión investigadora...

Ah, pero tendrían que pedirlo, eso depende del presidente de la Comisión de Fiscalización [...] Yo no soy miembro de la comisión.

-¿A su juicio, el Congreso debe investigar o no el Caso Rolex?

Entiendo que está en el Ministerio Público, si el presidente de la Comisión de Fiscalización lo solicita tiene que hacer el ejercicio de generar un consenso en esa comisión para poder votar a favor de ese pedido. Nunca se debe soslayar alguna investigación que se tenga que hacer, la idea siempre es llegar a la verdad de las cosas. Si hay alguna imputación, yo creo que uno siempre tiene que salir a responder, contestar, a dar la cara. Y el Legislativo desde donde corresponda debe de investigar. Eso le da certeza al ciudadano de que se quiere llegar a la verdad.

-Usted ha sido teniente alcaldesa de Lima. ¿Cómo evalúa la administración de Rafael López Aliaga al frente de la capital?

Esperemos que Rafael empiece a exhibir las obras, él ha hecho un trabajo importante de lograr financiamiento para obras de más de S/2.000 millones. Esperemos que se concreten todos los planteamientos en materia de obras que ha hecho la Municipalidad de Lima.

Nota de redacción: Esta entrevista se realizó el último jueves en la mañana, horas antes de que se conociera que el Congreso aprobó la pensión vitalicia para Alberto Fujimori. Este Diario intentó comunicarse con la parlamentaria Juárez, pero, a través de sus asesores, indicó que no declararía, por el momento, sobre el referido tema.