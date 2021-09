Conforme a los criterios de Saber más

Distintos gremios han coincidido en que la corrección realizada por el Banco Central de Reserva (BCR), al rebajar de 2,5% a 0% la proyección de crecimiento de la inversión privada para el 2022, era un anuncio de esperarse.

Para Jessica Luna, gerenta general de Cómex Perú, las decisiones de inversión en el país son afectadas por la falta de señales claras, por ejemplo, sobre el rumbo económico y la designación tanto de ministros como funcionarios cuestionados para desempeñar cargos públicos.

“Hacia los siguientes años, el freno de la inversión privada sin duda va a golpear nuestro comercio exterior”, manifestó Luna a El Comercio.

Luna añadió que el Perú ya no es un “destino atractivo para las inversiones”, incluso en un contexto externo que resulte favorable. Consecuentemente, continuó, las empresas no toman nuevas decisiones de inversión.

“Esto se traduce en menos puestos de trabajo y la pobreza que se mantiene en el país”, sostuvo.

Construcción y agro

Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), afirmó que en su sector ya se observaba una caída en las inversiones, particularmente en desarrollo inmobiliario.

“Las obras que se vienen ejecutando en este momento obedecen a inversiones de años anteriores, pero si se caen las inversiones de los próximos años la construcción se va a ver afectada”, subrayó.

En esa línea, desde el gremio prevén que la actividad en el sector construcción tenga un menor desempeño en el 2022 en comparación con el registrado este 2021.

En su opinión, pese al impulso que han recibido las obras públicas en los últimos meses, el sector privado es el que tiene la mayor participación en las inversiones. “Si el sector privado no invierte, se va a ver reflejado en los próximos años”, remarcó.

El panorama pinta similar para el sector agrario. Gabriel Amaro, presidente ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), indicó que en su sector las inversiones este año están “prácticamente paralizadas por la inestabilidad que existe”.

Añadió que la regulación actual del sector no impulsa la competitividad.

“Esta noticia que ha dado el presidente del BCR confirma que en el Perú tenemos que hacer algo para salir de esta situación porque si no viene inversión, no va a haber generación de empleo y, además, no va a haber oportunidades para salir adelante”, resaltó Amaro.

Precisamente, sobre las agroexportaciones, refirió que este año van a continuar registrando un crecimiento que responde a inversiones realizadas en el pasado.

“Cuando una persona invierte en el sector, invierte en cultivos que requieren períodos de desarrollo para comenzar a producir y en los siguientes años llegar a un nivel óptimo de productividad”, enfatizó.

Además, al no observarse un clima adecuado para recibir inversiones y reinversiones, el sector podría frenar su crecimiento.

“Hoy en día, más que nunca, estamos en una situación [...] donde el país tiene que tener acciones claras para que existan crecimiento económico y generación de empleo formal”, concluyó Amaro.

TE PUEDE INTERESAR