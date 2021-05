Conforme a los criterios de Saber más

El impacto del COVID-19 a nivel mundial ha significado un fuerte debilitamiento del comercio tanto para bienes como para servicios. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2020), el valor del comercio internacional de mercancías disminuyó en 5,6% en comparación al 2019 siendo la mayor caída desde la crisis mundial del año 2009. De igual manera, en el sector servicios la disminución fue de 15,4% en comparación al 2019 y representa la mayor caída desde la década del 90.

Sin embargo, el Perú a pesar de la crisis sanitaria mundial, y en un año muy turbulento como fue el 2020, ha logrado destacar en el ránking de las exportaciones. Así, respecto de los productos no tradicionales hemos ocupado a nivel mundial el primer lugar en las exportaciones de arándanos y quinua.

El segundo lugar en paltas frescas, espárragos frescos, espárragos en conserva, pota procesada, castañas peladas frescas, lacas colorantes. El tercer lugar en pota y calamar congelado, fosfato de calcio, jengibre entero, algas marinas, conservas de anchoas. El cuarto lugar en uvas frescas, mangos frescos, arvejas frescas, óxido de boro, maderas tropicales molduradas. El quinto lugar en pulpa de fruta congelada, filetes de trucha congelados, leche evaporada. (Mincetur-Promperú, 2021).

Según la misma data de Promperú, durante el año 2020, once regiones del Perú han tenido crecimiento exportador positivo, destacando por el valor exportado las regiones de Ica, La libertad y Lambayeque las cuales lideran la exportación regional. No obstante, estos resultados deben ser mejorados y hacerlos sostenibles, para lo cual es necesario analizar no solo la evolución de los productos en los mercados, sino también estudiar las causas del desempeño exportador alcanzado. Es importante, asimismo, analizar el comportamiento y la gestión de la internacionalización de la empresa peruana.

En el estudio “La promoción de exportaciones desde el enfoque de los recursos y capacidades: Contribuciones al fortalecimiento de las políticas para la internacionalización de la PYME peruana” del proyecto Agenda Bicentenario de la Universidad del Pacífico, se identifican las principales debilidades de la gestión internacional de las pymes exportadoras de nuestro país, y se proponen medidas concretas.

El estudio señalado contribuye al logro de los objetivos establecidos en el PENX 2025 (Mincetur, 2015), los cuales se relacionan con profundizar la internacionalización de las empresas y mejorar la competitividad del sector exportador de tal manera que los Programas de Promoción de Exportaciones (PPE) deben segmentarse en función a las características de las empresas exportadoras (esporádicas y continuas), las cuales tienen diferentes problemáticas y por ende requieren PPE que contribuyan a resolverlas.

Asimismo, se identifica la necesidad de orientar los PPE al fortalecimiento de los recursos y capacidades para la internacionalización de la empresa; así como el fortalecimiento de las capacidades gerenciales; en especial la gestión de relaciones internacionales de las empresas.

De igual manera, se identifica la necesidad de generar PPE en función de los déficits de las capacidades de las pymes para la exportación relacionados a: capacidad técnica industrial, capacidad de información, capacidad de comunicación y promoción, capacidad de gestión de mercados, estructura organizacional para la exportación, así como gestionar adecuadamente los temas relacionados a la Ingeniería de precio.

