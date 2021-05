Las exportaciones peruanas registradas en el primer trimestre del 2021 superaron los niveles alcanzados antes de la pandemia del COVID-19, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El año pasado, tras la declaratoria de emergencia sanitaria por la expansión del COVID-19, las exportaciones peruanas cayeron 10% en el primer trimestre (de US$ 10.943 a US$ 9.895 millones) y más de 40% en el segundo trimestre, registrando en este último periodo el valor trimestral más bajo de los últimos años (US$ 6.678 millones).

En el 2021, varios sectores de la economía peruana, entre ellos agropecuario, textil y químico, registraron en el primer trimestre valores de exportación que superaron las cifras registradas en el año 2020 (pandemia) y 2019 (pre-pandemia).

“A pesar de todas las dificultades suscitadas, debido a la pandemia del COVID-19, el sector comercio exterior no se detuvo. Se realizaron diversas acciones para impulsar aún más la digitalización de sus servicios y procesos, sumado a la importancia de los acuerdos comerciales suscritos”, comentó la titular del Mincetur, Claudia Cornejo.

Uno de los sectores más afectados por la pandemia, y que hoy ha superado dicha situación, es el de textil-confecciones. Las exportaciones de este rubro descendieron de US$ 286 millones en el primer trimestre de 2020, luego cayeron a US$ 100 millones en el segundo. No obstante, sumaron US$ 352 millones en el primer trimestre de 2021.

Otros sectores, como el agropecuario, han crecido ininterrumpidamente pese a la pandemia, alcanzando valores récord en 2020, y pudiendo registrar un nuevo récord en 2021. En el primer trimestre de 2021 las exportaciones agropecuarias ascendieron a US$ 1.808 millones, creciendo 13% respecto al año pasado.

Por otro lado, en el primer trimestre de 2021, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 3.577 millones.

Productos

Existen diversos productos cuyo crecimiento respecto a los niveles pre pandemia son destacables dentro de la canasta exportadora peruana. Por ejemplo, en la industria manufacturera, están los productos plásticos, que crecieron 14% respecto al año 2019 (pre pandemia). Igualmente, la exportación de neumáticos de caucho creció 99% respecto al año 2019. Le sigue la exportación de alambre de cobre que aumentó 85% respecto a 2019.

En el sector textil, la exportación de prendas de vestir aumentó 3% respecto al año 2019. Mientras que, en el caso del sector agropecuario, resalta el crecimiento sostenido del jengibre, que creció 324% respecto al 2019, palta (+174% respecto al año 2019) y uva (+50% respecto al 2019).

