Una delegación peruana visitará Nueva York los días 22 y 23 de mayo en donde cumplirá una agenda que incluye el foro ‘Perú: Perspectivas para la Economía y el Comercio’ y reuniones de trabajo con representantes de varias instituciones; y el alcalde de Nueva York, Eric Adams.

La misión estará integrada por el presidente de Adex, Julio Pérez Alván; el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras; el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde; el country senior partner de PwC y Amcham Board Member, Orlando Marchesi, y varios directores del gremio empresarial. En los eventos también se harán presentes el director ejecutivo de JP Morgan, Diego Pereira, y el embajador de Perú en EE.UU., Gustavo Meza-Cuadra.

El viaje se da en el marco del 50° Aniversario de Adex, por ello el presidente de la asocación, Julio Pérez Alván, será el encargado de liderar dicha misión.

La agenda del 22 de mayo incluye el toque de campana de la Bolsa de Valores de Nueva York, y el foro ‘Perú: Perspectivas para la Economía y el Comercio’. Asimismo, la visita a la sede de las Naciones Unidas y un cóctel por los 50 años de Adex.

El 23 de mayo la delegación de la entidad gremial se reunirá con representantes de varios organismos como Help Perú, Cámara Peruano-Norteamericana y American Society Council of the America; y con funcionarios de la OCEX Nueva York.

‘Superfoods’ peruanos en Nueva York

Asimismo, se visitará al alcalde de Nueva York, Eric Adams, a quien se le entregará una canasta con granos andinos y otros ‘superfoods’ a fin de que pueda considerar como potenciales proveedores a las empresas y productores peruanos en su programa de compras públicas. Cada estado, condado y municipio de EE.UU. tienen sus propios requerimientos y buscan proveedores competitivos y confiables. Perú podría ser uno de ellos.

Se debe indicar que el alcalde Eric Adams defiende la alimentación saludable en las escuelas y lucha contra la discriminación por sobrepeso, por lo que la delegación de Adex buscará captar su interés por los alimentos peruanos.

EE.UU. es el principal comprador de nuestros granos andinos como la quinua, maíz blanco gigante y kiwicha, por mencionar algunos, pero los despachos pueden seguir creciendo y ayudar a la alimentación saludable no solo de EE.UU., sino del mundo.

Misión de mujeres empresarias

De forma complementaria, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) y Adex realizarán ‘Las mujeres: misión comercial de confecciones en Nueva York’, del 22 al 25 de mayo, con la participación de 14 empresarias peruanas ligadas a la moda, líderes en empresas sostenibles de confecciones en algodón y alpaca, quienes explorarán nuevas oportunidades de negocio con importadores norteamericanos.

De esa forma se busca promover la inclusión y el empoderamiento femenino en el mundo empresarial, la sostenibilidad y la revaloración de la tradición textil peruana como valor agregado en la industria de la moda internacional.