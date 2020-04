Gloria y los otros rubros sancionados por publicidad engañosa

La sanción en primera instancia realizada por Indecopi contra Gloria, por publicitar productos lácteos que indicaban ser “deslactosados” o “sin lactosa” sin serlo, sacudió las redes sociales hace unos días. Sin embargo, no es la única empresa castigada por Indecopi durante el 2016.

El Indecopi —entidad encargada de sancionar a quienes difundan publicidad que contenga información falsa o exagerada— sancionó empresas de 17 rubros durante el año pasado. Todos los procesos, que vinculan a empresas de sectores como educación, salud, y telefonía, han concluido.

El sector que concentra la mayor cantidad de sanciones es educación, donde las multas oscilan entre 2 UIT y 16 UIT, y ascienden a más de S/190.000. En segundo lugar se ubican dos sectores: alimentos y bebidas, y salud. En el primer caso las multas se elevan a más de S/96 mil, mientras que en el segundo se registran dos multas, de 7 UIT y 3 UIT, y una amonestación.

Si se revisa el registro conforme a la cantidad dinero que deberán pagar las empresas, el sector telefonía ocupa el primer lugar, con una multa de 149.49 UIT, que en moneda local suma más de S/590 mil. Pero no todas las empresas tuvieron como sanción el pagar una multa, nueve recibieron amonestaciones. Al respecto Abelardo Aramayo, secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de Indecopi, señaló que "la multa no se gradúa en función de lo que quisiera le gente, sino en función de lo que se tiene en la ley". Aramayo explicó que existen distintos criterios que gradúan una sanción, los cuales se encuentran en el Decreto Legislativo N° 1044. Hablamos del beneficio ilícito, el daño que se hubiera generado a los consumidores, la cuota de mercado del infractor, la reincidencia, entre otros factores. "Lo que nos preocupa es que la multa sirva para desincentivar las conductas de los infractores. La norma tiene tope, la multas no deben superar el 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor en el ejercicio anterior", finalizo.

