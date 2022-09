Con el fin de ser uno de los primeros en adquirir un iPhone 14 y a un mejor costo, decenas de peruanos compraron este producto en el extranjero, pero grande fue su sorpresa cuando al retornar a territorio nacional sus nuevos equipos fueron retenidos por agentes de Aduanas. ¿Por qué se dio esta restricción?

Hasta la fecha, ya van 45 equipos iPhone 14 que están en custodia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Por qué son retenidos los iPhone 14 al ingresar al Perú?

César Alva, socio senior del área de Comercio Exterior del Estudio Muñiz, señaló que las retenciones del IPhone 14 se debe a la aplicación de una normativa de 2019, que es el Decreto Supremo N° 019-2019-MTC. Esta norma establece que únicamente pueden ingresar al territorio peruano equipos y aparatos homologados.

“Las retenciones se dan porque los iPhone 14 no tienen una homologación por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Los equipos celulares y todo lo que tenga que ver con el aspecto radioeléctrico requieren un certificado de homologación”, refirió.

Según el Decreto del MTC, la homologación de equipos no es exigible para “terminales móviles de viajeros no residentes para uso personal y hasta por un plazo máximo de 183 días calendario, con independencia de las veces que ingresen al país, dicho periodo no es acumulativo”.

¿Qué es la homologación?

Es el procedimiento a través del cual el MTC verifica que los terminales móviles, tales como celulares, smartphones, phablet, smartwatch, equipos poc, smatphones, entre otros, cumplan ciertas características que les permitan operar en el territorio nacional, de acuerdo con las normas peruanas.

¿Cómo verificar homologación?

Para conocer qué equipos y aparatos de telecomunicaciones están homologados se puede acceder a través de este LINK.

También se puede buscar en la página web del MTC. Ahí encontrarás un registro donde podrás ingresar la marca, el modelo y el fabricante del equipo para corroborar si este está homologado.

¿Cómo homologar un equipo?

Los equipos móviles deben contar con dos condiciones para ser homologados:

Cell broadcast: contar con carta del fabricante del equipo donde indica que posee el sistema de difusión celular o “cell broadcast”, a fin que reciban mensajes cuando se ponga en funcionamiento el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), a cargo del MTC .

contar con carta del fabricante del equipo donde indica que posee el sistema de difusión celular o “cell broadcast”, a fin que reciban mensajes cuando se ponga en funcionamiento el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), a cargo del . Número TAC: los equipos importados deben tener correspondencia entre el número de TAC (son los ocho primeros dígitos del código IMEI, que es el identificador único del equipo) y la base de datos de la Asociación Global de Operadores Móviles y compañías relacionadas (GSMA).

Alva comentó que tanto las personas naturales con RUC como las empresas pueden solicitar la homologación del más reciente modelo de celulares de la empresa Apple.

Sin embargo, en la práctica son las empresas las que inician dicho proceso ante el MTC.

¿Qué pasará con el iPhone retenido?

De acuerdo al MTC , hasta el momento, se han reportado tres solicitudes de homologación de iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max por parte de las empresas de telecomunicaciones, que tiene un plazo de 30 días hábiles para resolverse.

Pasada esa fecha, el abogado sostuvo que Aduanas se comunicará con los usuarios con equipos retenidos para que vayan a recogerlos.

Además, indicó que no hay el pago de multas o trámites adicionales.