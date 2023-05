El director general de Promoción y Sostenibilidad Minera, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Walter Sánchez, indicó que para e segundo semestre de este 2023 se espera tener la aprobación por parte del Senace del estudio de impacto ambiental del proyecto Reposición Antamina.

El proyecto ‘brownfield’ Reposición Antamina, tiene como objetivo adicionar 8 años de vida útil a la actual operación minera, a partir de una inversión de US$ 2,000 millones, la cual se pondrá en ejecución tan pronto se obtenga la validación.

“Nosotros esperamos que la aprobación del estudio de impacto ambiental modificado del proyecto se concretice en el segundo semestre de este año. Para ello, el Minem acompaña a la empresa en todas sus consultas y requerimientos, y articula con Senace para que el visto bueno del instrumento de gestión ocurra lo más pronto posible”, manifestó durante un evento en el que presentó la cartera de proyectos mineros para construcción por una inversión total de US$ 53,000 millones, y la cartera de proyectos mineros para exploración por US$ 596 millones.

De igual modo, Sánchez indicó que Southern Perú está encaminando el proyecto de ampliación de la refinería de Ilo, el cual tendrá una inversión de US$ 1,300 millones y vida útil de 24 años, con el propósito de atender la creciente producción de cobre de Cuajone y Toquepala, principalmente, así como la futura producción de Los Chancas, Michiquillay y Tía María.

Entre otros proyectos, citó a La Arena II por US$ 1,364 millones (Pan American Silver), ampliación de Bayóvar por US$ 450 millones (Miski Mayo), ampliación de Cuajone por US$ 850 millones (Southern Perú), Reposición Tantahuatay por US$ 194 millones (Buenaventura), Reposición Raura por US$ 76 millones (Raura) y Romina por US$ 150 millones (Volcan).

Por último, el director general de Promoción y Sostenibilidad Minera precisó que los proyectos de exploración minera de mayor inversión son Quicay II en Pasco (US$ 30 millones), La Paccha en La Libertad (US$ 28.6 millones), Picha en Moquegua y Puno (US$ 25 millones), Tambomayo en Arequipa (US$ 23.9 millones) y Jasperoide en Cusco (US$ 12.7 millones).

En 2022 se registró US$ 5,369 millones en inversión minera, superando en 2% la cifra reportada en 2021 (US$ 5,263 millones). La meta para este año es captar US$ 5,300 millones, precisó Sánchez.