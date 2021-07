Conforme a los criterios de Saber más

En el presente mes de julio, diversos usuarios en Lima Metropolitana han reportado desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) en los grifos, lo que ha generado un incremento en su precio y, a su vez, largas colas en espera.

Según la última actualización de Facilito, portal del Osinergmin que brinda los precios en los distintos grifos, el GLP en granel se ha incrementado en la mayoría de puntos de distribución respecto al registro previo. En Lima, su valor oscila entre los S/1,87 (Lurigancho y Lurín) y S/3,10 (Cercado) por litro.

Osmar Escobar, quien se dedica a brindar servicio de taxi, contó que la semana pasada el combustible costaba S/1,82 por litro, pero el martes tuvo que pagar S/2,50.

“El martes en la noche tuve que hacer una cola de dos horas en un grifo en el Callao para abastecerme. Por la situación, quería llenar todo mi tanque, pero el grifo solo permite S/50 por vehículo”, contó.

La misma situación le ocurrió a Juan Sánchez, quien brinda transporte para una empresa.

“La verdad es que sí ha subido el precio del GLP. El martes encontré a S/1,70 el litro, pero ayer vi que bordeaba los S/2,50 por grifos de Breña y hasta los S/3,00 en otros distritos. Si antes yo tanqueaba con S/70, ahora lo hago con S/85. Obviamente, este incremento se traslada a los usuarios”, detalló.

Factores

Samuel Vásquez, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), explicó que el factor principal del incremento del precio del GLP, cuyo consumo solo en Lima asciende a ocho mil toneladas diarias, responde a que los buques con el producto importado no han podido descargar en los puertos del Callao, debido a que las condiciones climatológicas no lo permiten (oleajes anómalos).

Vásquez señaló que los buques están varados desde inicios de la semana pasada, con lo que ya se van a más de 10 días sin concretar esta descarga, aunque se espera que los buques tengan luz verde en estos días.

En efecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que, entre el martes 13 y jueves 15, “se presentará brisa fresca y fuerte en el litoral centro y sur”.

La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informa a la opinión pública que a partir de la tarde del martes 13 hasta la tarde del jueves 15 de julio se presentará brisa fresca a fuerte . . .https://t.co/RPe0ckiKeN pic.twitter.com/hmDVyGijVK — Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 12, 2021

Posteriormente, detallaron que estos oleajes fuertes disminuirán a “ligero” en todo el litoral peruano entre la tarde del viernes y mañana del sábado.

La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informa a la opinión pública que actualmente en todo el litoral persiste el oleaje fuerte del suroeste.https://t.co/QclqRRJTn7 pic.twitter.com/zEu3HcdKDV — Hidrografía Perú (@DHN_peru) July 14, 2021

El presidente de la SPGL agregó que otro factor que impulsa esta subida son los gastos logísticos extras que se vienen asumiendo para enfrentar este desabastecimiento.

“Hoy, Pisco (Ica) está lleno de cisternas de todo el país. Esto se explica en que gran parte del mercado se abastece de Lima y Callao, pero allí están desabastecidos. El efecto es que el tiempo de carga ha pasado de seis horas a seis días, lo que ocasiona un sobrecosto. Por ejemplo, si la cisterna para transportarlo es propia, el costo es estar parado. Pero si es alquilado, son como S/500 diarios”, explicó Vásquez.

A estos dos factores, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana Hidrocarburos (SPH), agregó que también incide la falta de capacidad de procesamiento y de almacenamiento de stock de emergencias.

“Primero mencionar que el GLP tiene principalmente gas natural, cuya mayor producción nacional viene de Camisea. Pero por limitaciones para procesar solo se cubre alrededor del 72% de la demanda nacional. Lo restante se importa y así se cumple con la demanda y con un stock de emergencia, según requerimiento legal, de tres días. Lo que ha pasado ahora es que el imprevisto [oleaje anómalo] está más tiempo de lo previsto y se juntaron todos estos factores que determinaron un desabastecimiento, aunque coyuntural”, mencionó.

La mañana del miércoles 14 de julio se reportaron largas colas de autos y camiones en diferentes distritos de Lima y el Callao, debido al desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), según informó el noticiero América Noticias. (Foto : Jorge Cerdan/@photo.gec)

En este contexto, Renato Lazo, gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (Agesp) criticó con severidad la falta de infraestructura para almacenamiento como un problema “que no es atípico”.

Vásquez afirmó que, para la tarde del miércoles, la mayoría de grifos ya no tenía GLP, debido a que las plantas envasadoras han prevalecido el consumo de los hogares (GLP envasado).

“Consideramos que en los vehículos se tienen alternativas de combustibles. Por ello, se aseguró el gas para los hogares”, subrayó.

Pendientes

Lazo señaló que el problema de desabastecimiento es recurrente y todos los años se repite, por lo que urge que el Estado ejecute acciones que aborden el problema estructural en este mercado.

“Este desabastecimiento no responde a lo que no se hizo ayer, ni anteanoche, sino a la inacción en los últimos gobiernos. Se debe a la falta de previsión de los gobiernos. Tenemos una política energética que apunta a masificar el gas natural, que ha llegado al país en el 2005, pero no tiene avances. Por ejemplo, todos los años lamentamos las heladas y se envían frazadas. ¿Por qué mejor no se cumple con la masificación del gas para darles calor?”, comentó Lazo.

Por su parte, Cantuarias refirió que se tienen un par de proyectos para mejorar la capacidad de almacenamiento de este recurso, que urge ponerlos en marcha.

“Desde la SPH, venimos señalando que es necesario resolver, por un lado, cómo promover la inversión privada en el sector y darle solución a la falta de capacidad de Camisea”, comentó.

El presidente de la SPH agregó que también se ha propuesto al gobierno que el GLP, tanto a granel como el envasado, regrese al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados de Petróleo (FEPC) y expandir el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) como un subsidio destinado a los de menos recursos.

