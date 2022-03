Conforme a los criterios de Saber más

La empresa auditoria PwC, en respuesta a una carta notarial enviada previamente por Petroperú, aclaró los diversos aspectos que motivaron el retiro de su propuesta para auditar los estados financieros del 2021 de la empresa estatal. Uno de ellos, según se puede leer en una carta del 8 de marzo a la cual tuvo acceso este Diario, está vinculado al escenario de un potencial litigio manifestado por, Fernando de la Torre, ex gerente de finanzas y actual gerente general de Petroperú.

“Las declaraciones públicas del señor De la Torre, en su calidad de Gerente Corporativo de Finanzas, así como las intenciones expuestas en su carta, nos permiten identificar una situación potencial de litigio, lo cual constituye una amenaza de intimidación para nuestra labor de auditoría”, se lee en la carta que lleva la firma de Orlando Marchesi, socio principal de PwC.

Como se recuerda, De la Torre, anunció el pasado 7 de marzo que pediría al directorio de la estatal la autorización para demandar a la consultora PwC, al negarse a firmar el contrato para auditar sus estados financieros.

“Estoy presentando al directorio, en el transcurso de la semana, un pedido para que autorice a iniciar acción legal contra PwC”, indicó el ejecutivo en diálogo con RPP.

Sobre el particular, PwC también aclara en la carta notarial que no tenían un contrato firmado con Petroperú para auditar los estados financieros. “Nuestra firma y Petroperú no cuentan con un contrato firmado para el servicio de auditoría de los estados financieros del año 2021, en tanto no se llegó a un acuerdo sobre los términos del mismo, entre otros temas, por los alcances de la cláusula de confidencialidad de información”, precisa.

La firma auditora, durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020, contemplaban en la redacción de su carta de contratación que la cláusula de confidencialidad tendría un periodo de 2 años. Sin embargo, Petroperú solicitó que dicha cláusula tenga una duración indeterminada.

“El rechazo a los términos de nuestra cláusula de confidencialidad se ha dado únicamente en la actual administración de Petroperú, luego del cambio realizado en la gerencia de finanzas”, asevera.

