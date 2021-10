Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, afirmó que continuarán con su política de elevar gradualmente la tasa de interés de referencia de la entidad.

“La tasa es excepcionalmente baja, pero no se puede mantener tasa de cero. [la nuestra] Es la más baja en Amperica Latina, la más baja en mercados emergentes y estamos subiéndola muy gradualmente, y tiene que hacerse, sino las consecuencias son peores”, señaló a la Comisión de Economía del Congreso.

El titular del BCR indicó que la leve alza a la tasa solo afectaría a los créditos corporativos, y alertó que si no se sube podría llevar a una mayor inflación.

“No subir la tasa oportunamente puede llevar incluso a una tasa de inflación más alta y una tasa de interés más elevada”, advirtió.

Directores del BCR

Velarde explicó que los próximos directores del BCR deben tener un perfil orientado a la macroeconomía. Además, indicó que los criterios para nombrarlos deberían ser generales.

“En los países desarrollados todos los criterios son muy generales. En Estados Unidos, el Banco Central Europeo o para el Banco de Inglaterra, las condiciones que he visto son solo para el gobernador”, anotó el economista.

“Los bancos de Suecia y Japón sí ponen condiciones, que no sean políticos activos, no que no sea militante de un partido, sino que no sean figuras políticas ni funcionarios públicos”, acotó.

Por otro lado, subrayó que los directores deben ser macroeconomistas de primera y con conocimientos de banca central.

“Lo ideal sería tener a los mejores macroeconomistas del país en el directorio, no economistas sino macroeconomistas”, puntualizó.

