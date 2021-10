Conforme a los criterios de Saber más

Entre enero y setiembre de este año se ha registrado una recaudación tributaria de S/ 101.988 millones, que representa un crecimiento de 47% respecto a similar periodo en 2020 y de 17,2% respecto a idéntico tramo del 2019; sin embargo, el crecimiento del PBI no está yendo al mismo ritmo. Analistas coinciden en una expansión de la economía de alrededor del 10% para el presente año.

Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico, atribuye esta divergencia en la que el PBI crece más lento que la recaudación, a que “se está incluyendo el monto que han pagado dos empresas mineras, como un pendiente tributario, que equivale a más de S/ 2.000 millones cada una y hace parecer que la recaudación está creciendo mucho”.

“Si uno quita el efecto de estos pagos hay una variación normal o menor que la del PBI. Incluso por eso el MEF sustenta que puede hacer un mayor gasto, como el que hizo en bonos que asciende a S/ 5.140 millones, basado en esa recaudación minera e inclusive se refiere a una reducción del déficit fiscal importante para este año, todo basado en esa recaudación”, agregó.

Para Parodi la base de la comparación de la recaudación es muy profunda y por eso “ahora se ve un crecimiento, porcentualmente hablando, mucho más grande de lo que el PBI se recupera porque se compara con una base muy baja”.

Por otro lado, Carlos Adrianzen, decano de la Facultad de Economía de la UPC, indicó que este comportamiento se debe a que la recaudación no depende solo del PBI, como muchas variables económicas, es decir, no tiene una sola variable explicativa. “La recaudación debería ser menor si no fuera porque los precios internacionales han crecido como nadie pudo predecir, a pesar de todos los errores en los gobiernos de Sagasti y de Castillo”, afirmó.

“Hemos caído cerca del 15% y nos hemos recuperado solo 3%. Eso debería explicar una dificultad para recaudar, pero en los peores momentos y para justificar errores de política económica, los precios internacionales subieron casi 50%”, agregó el economista.

INFORMALIDAD

Adrianzen asegura que la recaudación no depende solo del PBI, “depende mucho de un país donde la informalidad es muy grande”.

Sobre este tema, Parodi coincide en que la informalidad es una primera razón para la diferencia entre ambos factores. “En el Perú crear un empleo formal tiene un costo muy alto para la empresa. Se busca hacer contratos informales o temporales y al no contratar trabajadores, no hay pago de Impuesto a la Renta”.

Asimismo, remarcó que existe un alto nivel de evasión con relación a otros países, “Perú debería recaudar por lo menos entre 15% y 20% de presión tributaria y no se concreta por la enorme evasión que hace que la recaudación no siga al PBI, como sí ocurre en otros lugares”, precisó.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Por otro lado, Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, señaló que este aparente desfase entre PBI e ingresos tributarios se debe a fenómenos exógenos, “uno tiene que ver con que dos empresas mineras han pagado un monto relativamente grande a la Sunat y eso distorsiona toda la recaudación. Lo segundo tiene que ver con el ingreso de empresas mineras y el impuesto especial a la minería, eso hace que la tributación despegue respecto al crecimiento económico”, aseguró.

Si bien ha habido una reactivación de la economía importante hasta mayo, “esta perdió su momentum a partir de junio. Ahí se ha perdido la relación entre la recaudación y los números del PBI”, puntualizó Thorne, quien proyecta una crecimiento del 10.7% para el 2021.

Parodi coincide en esto último y afirma que no se puede hablar aún de una reactivación de la economía. Sin embargo, sobre la recuperación del PBI a niveles prepandemia, asegura que esta variable llegaría a esa cifra en el primer trimestre del próximo año. “Hacia marzo del 2022 tendríamos que estar en el nivel prepandemia, pero todavía no en el nivel de empleo, eso va a demorar más porque las empresas no están contratando al ritmo que se espera”.