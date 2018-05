Villanueva: Impuesto a la Renta no está en el radar del Gobierno En conversación con El Comercio, el primer ministro dijo que el Ejecutivo no está considerando cambios en el IR. No obstante, en el pedido de facultades se proponen modificaciones en este ámbito

Según Villanueva, el pedido de facultades legislativas no contempla cambios en IR. Pero este Diario pudo identificar que sí se detalla este ámbito.