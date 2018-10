Hablan las imágenes: MTV

El 1 de octubre de 1993 se produjo la primera transmisión de MTV Latinoamérica. La argentina Ruth Infarinato, el chileno Alfredo Lewin y el mexicano Gonzalo Morales pronunciaron las palabras que cambiarían a una generación al presentar el nuevo canal como “el único lugar donde puedes ver y escuchar por primera vez tu música favorita todos los días, todas las semanas, de todos los meses, de todos los años”. El primer video que transmitió la cadena fue “We are sudamerican rockers”, de Los Prisioneros, una canción que funcionó como declaración de principios. En 1994 transmitieron y grabaron el primer MTV Unplugged en español con Los Fabulosos Cadillacs (aunque no fue exactamente un ‘desenchufado’). Luego vinieron Charly García, Soda Stereo, Spinetta, Shakira, Julieta Venegas, entre otros. “Nunca verás la música de la misma forma”, era otro de los lemas de MTV cuando nació, y fue así durante mucho tiempo, hasta que aparecieron YouTube, Facebook, Twitter... MTV Latino sigue al aire, pero ha dado un giro en su programación que no satisface del todo a sus primeros y más fervientes admiradores.