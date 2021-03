Conforme a los criterios de Saber más

En menos de lo que se esperaba, el streaming ha alcanzado, en el marco de la pandemia, niveles de audiencia inesperados. Probablemente alcance nuevos picos durante esta temporada de premios, donde las películas nominadas a los más importantes premios hollywoodenses pueden encontrarse desde ya, o dentro de poco, en diversos servicios. Por ello, las recomendaciones de hoy se centran en tres películas nominadas al Óscar que y que son dirigidas por mujeres: el corto documental A Love Song for Latasha, el documental chileno El agente topo y la nominada a mejor película Nomadland.

A love song for Latasha (Sophia Nahli Allison, 2019)

El 16 de marzo de 1992 murió Latasha Harlins. Tenía entonces 15 años. Este corto documental es una ucronía: no muestra la vida de Latasha Harlins, sino lo que pudo ser su vida partiendo de los sueños que entonces tenía. Aunque la crítica se ha dividido sobre si A love song for Latasha se trata de un gran documental o un irregular trabajo experimental, hay una coincidencia innegable: se trata de una historia conmovedora. La muerte de la adolescente fue trágica por donde se le mire. Se dio poco antes de que exploten una serie de disturbios en Los Ángeles y fue a causa de un mal entendido de reacción desproporcionada. Fue así: Soon Ja Du, propietaria de un local llamado Empire Liquor, pensó que Latasha Harlins se llevaría una botella de jugo sin hacer el pago correspondiente. Creyéndose víctima de un robo, Soon Ja Du disparó contra la adolescente que se encontraba de espaldas. La bala entró por la nuca y la mató instantáneamente. Disponible en Netflix.

El agente topo (Maite Alberdi, 2020)

Es la primera vez que Chile envía a los premios Óscar un documental a competencia y todo apunta a que fue la mejor elección. El agente topo es la segunda película de la documentalista Maite Alberdi, cuenta la historia de Sergio, un hombre viudo, de 83 años, que es contratado por un detective privado para entrar de forma encubierta a un asilo y descubrir así si la madre de la clienta del detective recibe algún tipo de maltrato. Curiosa, original, tierna e interpeladora. Así es El agente topo. En una charla con El Comercio, la directora cuenta los detalles de la grabación, cómo logró entrar al asilo de ancianos y los dilemas éticos que tuvo que enfrentar para llegar al producto final. Estamos frente a un documental cuya ternura no esconde las vicisitudes de la soledad de quienes llegan a viejos. Como dijo Maire Alberdi en una entrevista a la BBC: “Estamos viviendo más, pero no estamos con ganas de vivir más”. El documental está disponible en Netflix.

Nomadland (Chloé Zhao, 2020)

Para ver la favorita a llevarse el premio de la Academia, debemos esperar la quincena de abril, fecha en la que Disney Plus ha anunciado que la incorporará a su cartelera latinoamericana. La buena noticia es que llegará antes de la ceremonia de premiación. Escrita y dirigida por Chloé Zhao, está basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century escrito por Jessica Bruder. La película, protagonizada por la siempre genial Frances McDormand, cuenta la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos y la relación que establece con otros viajeros. Ha ganado ya varios de los premios a los que ha sido nominada en los Estados Unidos, por lo que la posibilidad de que se lleve el Óscar es bastante alta. ¿Será Chloé Zhao la segunda mujer en ganar la estatuilla a mejor dirección?

