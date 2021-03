Conforme a los criterios de Saber más

Antes de enrolarse en las filas de Renovación Popular, algunos de los ahora candidatos al Congreso de este partido predicaban como pastores en iglesias y, en medio de su actividad política previa, ofrecían declaraciones que en su momento fueron cuestionadas.

La semana pasada, se conocieron algunas declaraciones que Neldy Mendoza, candidata a la primera vicepresidencia de Rafael López Aliaga, ha dado desde hace nueve años en conferencias. Sus afirmaciones eran sobre el rol de las mujeres en el hogar, los anticonceptivos y la violencia familiar.





Este repertorio de Mendoza, quien fue vocera del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas en Arequipa, habría motivado que López Aliaga pida su renuncia a la candidatura y al partido. Sin embargo, los expertos en temas electorales Julio Silva Meneses, José Tello y Jorge Jáuregui han recalcado a El Comercio que el 10 de febrero venció el plazo para la renuncia o retiro de un candidato. Es decir, el anuncio de López Aliaga solo es político, pues no tiene un efecto legal. Este Diario intentó comunicarse con la candidata, pero no recibimos respuesta.

Mendoza no es la única que tiene frases polémicas. Milagros Aguayo, candidata al Congreso por Lima, es pastora de La Casa del Padre y entre sus prédicas sostiene que quienes lideran un hogar son los hombres.

Por otro lado, Pablo Lazo, pastor de las Asambleas de Dios que postula por Ucayali, atribuyó la pandemia del COVID-19 al “pecado del hombre”. Los candidatos Fabiola Morales y Ricardo Medina Minaya, quienes ya han tenido una participación política previa, se refirieron en el 2013 y 2018 a la homosexualidad.

Pablo Lazo Panduro – Candidato al Congreso (2) por la región Ucayali

La familia según el “diseño de dios”

“Jamás como pueblo evangélico apoyaremos a ninguna agrupación ni proyecto político, filosófico o religioso que va contra los principios divinos. Apoyaremos y lucharemos al lado de aquellos que están a favor de la familia según el diseño de Dios”.





La pandemia como consecuencia del “pecado del hombre”

“Lo que está aconteciendo en el año 2020 solo es una gotita de los cien mil millones de gotas que vendrá sobre el mundo a consecuencia de la ira de dios a causa de pecado del hombre aquí en esta tierra”.





Milagros Aguayo – Candidata al Congreso (2) por Lima

El hombre es “rey” del hogar y la mujer su “ayuda idónea”

“Dios creó al hombre para ser el rey, profeta y sacerdote de tu casa. Esa es la posición que Dios le dio al hombre y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio. No puedes ir en contra de la creación de Dios. No tiene nada que ver con ser menos del hombre, pero Guillermo en mi hogar él es el rey, profeta y sacerdote, y yo soy su ayuda idónea. Qué hermoso es saber que en mi casa hay una autoridad y una cabeza. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo y hay hogares que al no entender este principio las mujeres empiezan a pelear y dicen que somos mitad-mitad, los dos decidimos. Es cierto que puedo tomar decisiones, pero no puedo quitarle la autoridad. La autoridad se la dio Dios. No hay nada más lindo que decirle tú decide. Qué rico que me haya permitido no tener que llevar el liderazgo de la casa, hubiese sido muy grande para mí”.

La “manipulación” de las mujeres

“El hombre necesita tener más intimidad sexual que la mujer, es cierto, y la mujer es un poder que Dios le dio a la mujer. Dios le dio a la mujer el poder del sexo y al hombre el deseo. La mujer de Dios atesora este poder y lo santifica y no lo usa para manipular la voluntad del hombre, no lo usa para destruir al hombre. Usa el poder del sexo en beneficio de su esposo. Cuántas mujeres han manipulado hombres y han dejado a su descendencia producto de la manipulación sexual. Cuántas mujeres han mal usado ese poder y han competido con Dios por el corazón del hombre”.

El hombre tiene que ser honrado

“Cuando no recibe el amor de su esposo, esa mujer saca una amargura del corazón y hay hombres que tienen que entender que la mujer fue creada para ser amada. [...] Ella necesita ser amada, valorada y protegida porque es una mujer. Pero hay hombres que decidieron no amar, no proteger y no valorar y paran en su propio mundo y ofendidos. Eso desata el corazón, la amargura de una mujer que se vuelve irrespetuosa, que no sabe respetar, honrar, admirar, porque el hombre necesita ser respetado, honrado y admirado, ese hombre que duerme contigo necesita honra”.





Fabiola Morales – Candidata al Congreso por Lima con el número 8

En junio del 2013, la excongresista Fabiola Morales fue conminada por el Ministerio de Cultura a rectificarse luego de haber publicado comentarios racistas contra jugadores ecuatorianos. “¡Monitos preciosos dejen de dar golpes!, ¡Y vayan a comer plátanos con el exembajador pega mujeres!”, “¡Llega el ajó mono!”, “¡Monos mano larga!”, “Vayan a comer plátanos fritos”, fueron algunas de las frases que publicó.

En octubre del mismo año, Morales se refirió a la homosexualidad como un “problema psiquiátrico”, que requería tratamiento. Esto ocurrió durante un congreso diocesano, en Tacna. “Hasta hace poco este problema, el homosexualismo, es un problema…porque lógicamente lo es, es un problema psicológico, es un problema psiquiátrico que como cualquier otro problema hay que curarlo. Hay unos médicos que se llaman psiquiatras”, dijo.

Morales, en comunicación con El Comercio, dijo que aquella no fue su declaración, sino que citó a un médico. Al ser consultada, no precisó la fuente. Ocho años después de haber dicho que la homosexualidad es un “problema psiquiátrico”, hoy afirma que “si la ciencia lo ha retirado en el 2021 [a la homosexualidad como enfermedad], estoy de acuerdo con la ciencia”. Pero fue en 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 43ª Asamblea Mundial de la Salud, removió la homosexualidad del manual de clasificación mundial de enfermedades.

Al ser nuevamente consultada y precisar que la remoción ocurrió hace más de 30 años, respondió: “Pero ahora estoy de acuerdo con lo que dice la ciencia, que no es una enfermedad, es una opción de vida. Y nosotros vamos a hacer una institución de uniones solidarias”. “Bueno pues yo no me había enterado. Cuando me he enterado, he retrocedido”, añadió.

Ricardo Medina Minaya – Candidato al Congreso (1) por Arequipa

El 2017, cuando era regidor en la Municipalidad Provincial de Arequipa, Ricardo Medina Minaya dijo que el fenómeno de El Niño costero por el que atravesaba el país aquel verano era el resultado de implementar lo que denomina como ‘ideología de género’. Además, atribuyó la ocurrencia de un terremoto en Chile tras la aprobación de la unión civil en aquel país.

“La ideología de género va contra la naturaleza y va contra todo principio”. “Estoy convencido que es como una disciplina que Dios nos manda [el fenómeno de El Niño] para poder reaccionar y volver a lo que es natural”.

¿El exceso de lluvias es un castigo divino por la ‘ideología de género’? “Es consecuencia de lo que no planifican y previenen las autoridades. Estamos yendo contra lo natural”. “Yo hacía una comparación. En Chile ellos legalizaron el matrimonio gay, legalizaron la ideología de género, va contra lo natural y tuvo un terremoto”.





Previamente, había dado estas declaraciones: “Nada de cambio climático o el fenómeno El Niño. Es culpa del gobierno por el Currículo Nacional de Educación y la supuesta ‘ideología de género’. Estoy convencido, porque mira en Chile se aprobó el matrimonio gay y tuvo un terremoto, en el Perú las autoridades no hacen caso y estamos viviendo esta situación. Si el presidente hubiera escuchado, no hubiéramos tenido tanto castigo divino. En Arequipa estamos en plena oración y Dios está teniendo misericordia por lo menos”.

La exministra Patricia Salas dijo en aquella fecha que estas declaraciones eran “inhumanas” por los estragos que se vivían aquel año en el país debido a El Niño costero.

Medina no solo se ratificó, sino que añadió que los desastres eran “una disciplina que Dios está dando al Perú”. “En Ecuador se rechazó la ideología de género y por eso no tienen los mismos problemas que nosotros”, dijo. También afirmó que el mayor impacto en la región Arequipa ocurrió en el distrito de Pampamarca debido al alto consumo de alcohol.

Un año después, el 2018, se refirió a la comunidad LGBT. Dijo que a través de “programas” las personas homosexuales vuelvan a su “estado natural”. “Los respeto y los considero (a los homosexuales), pero creo que no se avanzó en programas para que vuelvan a su estado natural”, declaró.

Medina indicó a El Comercio que la relación que hizo entre el enfoque de género y los estragos de El Niño costero del 2017 ya no la sostiene. “Respeto a esas comunidades [LGBT], pero no soy partícipe de sus actuares o formas de ser”, añadió.

El candidato comentó que conoció a Neldy Mendoza, en Arequipa, hace unos cuatro años. Ambos han compartido en el movimiento Con mis hijos no te metas en esa región.

Jorge Montoya – Candidato a la vicepresidencia y al Congreso (1) por Lima

Dibujos que “enseñan la homosexualidad”

“Qué les enseñan a los niños en los dibujos animados de Walt Disney. Les enseñan la homosexualidad, otras cosas que no deberían tener. Es una destrucción total de nuestro modo de vida”.





Declaraciones a RPP Noticias. 10 de marzo

“El aborto es un asesinato. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Muchas de las mujeres que son violadas desean tener a su hijo porque tienen el instinto de madre”.

Patricia Ruiz Bravo: “Que esto entre al Estado sería muy perjudicial”

Patricia Ruiz Bravo, docente de Ciencias Sociales de la PUCP, opinó que aunque hay grupos conservadores, el Perú “no es tan conservador” para comulgar con estas ideas. “Creo que la mayoría de las personas, en general, están más convencidas de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Que no es posible seguir pensando que el hombre es el dueño del hogar o el ‘rey’ y la mujer debe ser subordinada, una persona a su servicio. La idea de la familia tradicional ya no está tan vigente”.

Además, los casos de violencia contra la mujer son hechos que han movilizado a la sociedad y estas situaciones no son justificadas. Pero, alerta que este tipo de discursos podrían calar en una población de hombres mayores. “Son los grupos más conservadores, que no quieren perder sus privilegios y entonces se unen a ese coro. Pero en mujeres no creo porque ya hay un cambio”. “Va a tener su techo, el Perú no es tan conservador”, agregó.

Ruiz Bravo también indicó que debe prevalecer un Estado laico. “Que esto entre al Estado sería muy perjudicial. Pero también sería lamentable porque atenta contra los valores básicos de la sociedad: la democracia, justicia, la dignidad humana. Cuando atenta contra esto, se empezarían a justificar las persecuciones, los crímenes de odio. Se daría una situación de caos social, donde se rompen los diques del contrato social”, dijo.

