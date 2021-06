Conforme a los criterios de Saber más

En estricta sintonía con sus últimas intervenciones públicas, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, insistió este sábado en la existencia de un presunto “fraude” para desfavorecerla en el proceso electoral que la enfrenta al postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, quien la aventaja por más de 48 mil votos hasta la publicación de esta nota en la recta final del balotaje.

En conversación con la Asociación de la Prensa Extranjera de Perú (APEP), y posteriormente en una marcha realizada en Cercado de Lima con el propósito de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acepte pedidos de nulidad contra cientos de actas favorables a Perú Libre, la candidata incluyó a la “izquierda internacional” como una de las responsables de lo que denominó una “manipulaciones en mesa” en beneficio de su contrincante.

Asimismo, indicó que se ha demostrado que el presidente de la República, Francisco Sagasti, “ha estado haciendo interferencia” en el actual proceso a propósito de su comunicación con personas cercanas a su candidatura y la de Castillo Terrones para “bajar la tensión y esperar los resultados oficiales”.

El Comercio sometió a revisión los argumentos esgrimidos por la candidata para determinar si tienen o no asidero.

Un “fraude” sin respaldos

Keiko Fujimori repitió este sábado que “hay fraude en la mesa, manipulación en mesa”, para lo cual indicó que una de las irregularidades que se habría producido en las mesas de votación es la “suplantación de identidad” de firmas de los responsables de las mismas.

Sobre este último punto, el presidente del JEE Lima Centro 1, Luis Carrasco, informó a Canal N que a su despacho llegaron 11 de actas de votación con pedido de nulidad por señalamientos en las firmas que su instancia ha decidido desestimar y en los que se señalaba presunto . “Ya se hizo pública la decisión que adoptó el pleno de este jurado. Por unanimidad adoptamos el criterio que debe desestimarse aquellos pedidos de nulidad planteados”, manifestó para luego señalar que ellos no son peritos como “para determinar de dónde empezó el trazo, si de arriba o de abajo”.

“Hemos considerado que no podemos determinar de que exista una inobjetable situación que determine fraude por una aparente disimilitud de firmas”, agregó Carrasco sobre algunos de los pedidos de nulidad de actas aceptados antes del vencimiento del plazo, que tuvo fecha el día miércoles a las 8 de la noche.

El abogado Alejandro Rospigliosi, ex secretario técnico del Voto Informado del JNE, explicó a este Diario que la misma desestimación corresponderá a las demás solicitudes de nulidad por este criterio, ya que, si bien la firma que uno tiene registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es válida para efectos legales, no todas las personas pueden firmar de la misma forma siempre que se lo proponen.

“De repente eres miembro de mesa de 6 de la mañana a 7 de la noche. Estás cansado, hay que hacer el escrutinio de votos, llenar actas, sales mucho más tarde. Firmas con desgano, apurado, molesto, tal vez sin almorzar”, cuestionó el especialista.

“Si nosotros de manera ligera decimos ‘la firma del acta no es igual a la firma del Reniec’, quizás inicialmente no es igual, pero si se requiriese una pericia grafotécnica sabríamos que aunque no es igual es proveniente del mismo puño. Bucles y trazos iguales. ¿Cómo voy a decir que la firma es falsificada sin tener esa pericia? Se presume la validez del voto salvo prueba contundente que diga lo contrario. Así fueron las elecciones siempre. No comparen a notarios, abogados, empresarios o médicos, que posiblemente firman todos los días, con ciudadanos que no firman con esa frecuencia”, remarcó.

A la posición planteada por el abogado se añade que los observadores internacionales han saludado el desarrollo de esta segunda vuelta electoral. Muestra de ello es el reconocimiento de la Misión de Observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), que señala que el proceso fue “organizado de manera correcta y exitosa”.

En ese sentido, el más reciente pronunciamiento de esta índole fue efectuado el viernes por Rubén Ramírez, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú, quien indicó en la presentación de su informe preliminar que ha visto “un proceso electoral positivo en el que se registraron mejoras sustantivas entre la primera y segunda vuelta; asimismo, la misión no ha detectado graves irregularidades”.

La “izquierda internacional”

La novedad de la conferencia de prensa de este sábado estuvo centrada en un actor inédito: la “izquierda internacional”. Según expuso Keiko Fujimori, el presunto fraude se consumaría a causa de que el “Perú es un país estratégicamente, geopolíticamente hablando, fundamental en Latinoamérica, y es por eso este intento de la izquierda internacional de, a como dé lugar y con todas estas manipulaciones que hemos visto en mesa, quieren tratar de torcer la voluntad popular [sic]”.

La lideresa de Fuerza Popular justificó su posición en la felicitación expresada por presidentes de izquierda a Pedro Castillo por su “victoria” en las elecciones, pese a que el JNE aún no proclama a un ganador. Entre estas figuras que dieron a conocer su posición se identifica a los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; de Bolivia, Luis Arce; de Nicaragua, Daniel Ortega; así como a los exmandatarios Evo Morales (Bolivia) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).

Por su lado, Luis Galarreta afirmó ante los medios de comunicación foráneos que en su agrupación han encontrado “que el sistema electoral ha sido penetrado groseramente por personas de Perú Libre, que han encontrado resquicios en las normas electorales”. ”Habrá que preguntarse si vinieron de fuera [los responsables de este fraude], como fueron a Venezuela, como fueron a Bolivia. Han encontrado en Perú resquicios donde han manipulado de los errores como un modus operandi [para un fraude]”, añadió.

Más allá de las críticas y señalamientos efectuados a los saludos de políticos internacionales, Fuerza Popular no ofreció mayores pruebas de su acusación. Dicho esto, la cancillería peruana ha elevado notas de protesta a los embajadores de Bolivia, Argentina y Nicaragua en el Perú por el apresuramiento al reconocer a un vencedor de los comicios. “La cancillería invoca a los miembros de la comunidad internacional, en especial a los países amigos, que se abstengan de hacer comentarios sobre el proceso electoral peruano”, ha señalado Torre Tagle.

La “interferencia” de Sagasti

Keiko Fujimori también fijó el blanco sobre Francisco Sagasti. A él lo acusó de vulnerar el principio de neutralidad, contemplado en el Decreto Supremo N° 199-2020-PCM, a raíz de la comunicación del jefe del Estado con el escritor Mario Vargas Llosa, hoy allegada a ella, así como a personas cercanas a Pedro Castillo.

Sagasti ha explicado que su intención fue “bajar la tensión y esperar los resultados oficiales”.

“Se ha demostrado que el presidente Sagasti ha estado haciendo interferencia”, dijo Fujimori Higuchi.

Sobre este hecho, Álvaro Vargas Llosa, hijo del novelista, indicó que no hubo “nada delictuoso ni írrito a lo que son las normas democráticas”.

Para el expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola Hani, la llamada de Sagasti “no advierte inconstitucionalidad en ningún sentido”. “Lo que observo es que, desde el punto de vista de las competencias del Ejecutivo, de garantizar el orden público, el presidente ha pretendido una invocación en ese aspecto. Aunque personalmente me parezca oportuna, otras personas pueden cuestionar la acción, pero de ninguna manera hay algo inconstitucional”, dijo a El Comercio.

En el mismo sentido se ha expresado la constitucionalista Elena Alvites Alvites, quien ha señalado que una muestra de interferencia en esta etapa del proceso electoral, ya consumado el voto del domingo 6 de junio, se daría si hubiese interacción del mandatario con los entes electorales y el propio JNE, de lo cual no existe ningún indicio o acusación.

El JNE y su marcha atrás

Uno de los episodios más polémicos de la semana posterior al día central de elecciones estuvo protagonizado por los magistrados del JNE. El viernes 11 coincidieron, primero, en extender el plazo para la recepción de pedidos de nulidad, pero en horas de la tarde del mismo día reconsideraron su decisión.

Keiko Fujimori se refirió a este cambio de parecer en la máxima autoridad electoral en el mitin que lideró el sábado.

“En la mañana de ayer [viernes], el JNE, a las 11 de la mañana, toma una decisión por unanimidad de ampliar el horario para recibir las nulidades. Pero luego hubo una conferencia de prensa de Perú Libre que se dedicó a insultarlos, amenazarlos, eso generó que horas después sorprendentemente el jurado cambie de decisión. ¿Saben por qué no quieren analizar esos pedidos de nulidad? Porque tienen la conciencia sucia”, dijo.

“La propia señora Dina Boluarte dijo ‘si es que el jurado analiza, se voltea la elección, queridos amigos’”, acotó.

Este Diario informó el viernes que desde el JNE explicaron que el reexamen de la decisión inicial y posterior reconsideración se hizo al amparo de la resolución Nro. 5448-2011/AA del Tribunal Constitucional, mas no se conoció sobre algún tipo de presión o amenazas por parte de Perú Libre para el resultado final del colegiado.

“Esto quiere decir que el miércoles fue el último día de recepción de acuerdo a la resolución 86-2018. Cualquier solicitud después de ello será considerada extemporánea”, precisó el JNE.

Hasta las 5:00 pm. del jueves 10, había 771 pedidos de nulidad de mesas de sufragio a nivel nacional y en el extranjero, presentados por Fuerza Popular (741) y Perú Libre (30). De ese conglomerado, solo 165 de los pedidos fueron presentados dentro del plazo legal. La mayoría de estos pedidos (151) corresponden al partido que postula a la Presidencia a Fujimori Higuchi. Los otros 14 son de Perú Libre.

Asimismo, en la conferencia de prensa a la que hizo alusión Keiko Fujimori en su mitin, Dina Boluarte, candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, manifestó lo siguiente: “De estas nulidades presentadas por Fuerza Popular, 165, ya están siendo rechazadas, declaradas improcedentes muchas de ellas. Aún si es que el JNE [las] diera como válidas, ni siquiera así nos van a ganar. De los 70 mil votos que tenemos por encima de los votos de la ‘Señora K’, con estos 165, si es que le dieran la razón los JEE, nuestra votación quedaría en 40 [mil votos], por encima de la ‘Señora K’. En consecuencia, el ganador, reitero, de esta contienda electoral justa, transparente, los organismos internacionales así lo han calificado, el ganador es el profesor Pedro Castillo”.

