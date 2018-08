Clase Maestra: nueva edición convierte a Lima en el centro de la mixología regional

Hace siete años que los mejores mixólogos de la región empezaron a mirar al Perú con otros ojos, y fue porque un evento llamado Clase Maestra llamó su atención. Animados por la fama que ya tenía ganada nuestra gastronomía y al notar el camino de innovación por el que la coctelería local ya empezaba a transitar, los bartenders peruanos Franco Cabachi y Manuel Cigarróstegui decidieron crear una convención coctelera.

En las barras se notaba el potencial para crecer dentro de la profesión, pero había que ir en busca de más conocimiento. Así que hacia allá empujaron su emprendimiento, que llegó a ser considerado uno de los más importantes de la región. Y lo fue porque esta dupla –hoy apoyada por Marco Blas– diseñó año a año un cartel con mixólogos de lujo: Alex Kratena, Simone Caporale, Monica Berg, David Ríos, Martina Breznanova y otras fueron las estrellas que compartieron su saber desde el escenario de esta Clase Maestra que este año recibe a la celebridad mayor: Dale DeGroff.

ADORAR AL REY

Todos lo conocen como 'King of Cocktails' y es célebre por desarrollar la receta actual del cosmopolitan que Madonna y la serie "Sex and the City" hicieron popular.



Dale DeGroff ha sido reconocido con el Tales of the Cocktail Lifetime Achievement Award y con el James Beard Award en Food & Beverage, entre otros muchos galardones. El mixólogo estadounidense, además, es autor de "The Essential Cocktail" y "The Craft of the Cocktail", las biblias de todo bartender que se respete.

El mixólogo estadounidense Dale DeGroff, ‘King of Cocktails’, ofrecerá el domingo 26 una conferencia en el hotel JW Marriott.

Hace una década que DeGroff pisó por primera vez Lima, y ahora ha vuelto para compartir sus secretos con los profesionales y aficionados a la coctelería responsable. Los profesionales de la barra están atentos. Su palabra es ley.

AGENDA MAESTRA

Jueves 23

Espíritus de América

La jornada de hoy se enfoca en los destilados de la región: La República (ginebra elaborada a más de 3.500 m.s.n.m. en La Paz, Bolivia), Caña Alta (cañazo fino de doble destilación elaborado por Destilería Andina en Ollantaytambo, Cusco), Gin’ca (ginebra artesanal hecha con base de alcohol de caña y botánicos peruanos), Pisco 4 Gallos (bodega fundada en El Carmen, Ica, en el 2002) y ron Diplomático (destilado con D.O. Ron de Venezuela, presentado por el bartender Jhonnatan Mejías). De 11 a.m. a 1:30 p.m.



Los bitters

El mixólogo mexicano César 'Burrín' Ponce, embajador de Angostura Bitters (esas gotas que coronan nuestro pisco sour), hablará sobre la diversidad de bitters. De 3 a 4 p.m.



En competencia

El Bacardí Legacy Cocktail Competition 2019 llega por primera vez a Lima. Hablará sobre esta experiencia el ganador argentino del 2017, Ludovico De Biaggi, quien conversará con el barman peruano Giancarlo Nazario, el mexicano Ricardo Nava y el colombiano César Triviño.

Sonesta El Olivar-Lima. Av. Pancho Fierro 194, San Isidro.



(Foto: Difusión)

Viernes 24

El bar como negocio

Esta es la temática de la segunda jornada de Clase Maestra 2018. Representantes de Ron Abuelo, Santa Teresa, Pernod Ricard y el Grupo Campari hablarán de aquello que define el camino de esta industria, junto con dueños de bares, embajadores de marcas y bartenders. De 12 m. a 6 p.m.

Sonesta El Olivar-Lima.



Sábado 25

Tendencias

Expertos en la industria de bebidas alcohólicas dirigen su mirada al mundo para definir cuáles son las nuevas tendencias en coctelería y determinar qué es lo que se viene a futuro: sostenibilidad, manejo de productos, relación bar-cocina son algunos de los temas. De 12 m. a 6 p.m.

Sonesta El Olivar-Lima. Av. Pancho Fierro 194, San Isidro.



Barman consciente

El mixólogo argentino Lucas Groglio comparte su innovador proyecto de Coctelería Consciente, con el que difunde un modelo de barras de cocteles pop up que sean respetuosos del ambiente. Su objetivo es concientizar y educar sobre temas de sostenibilidad, reciclaje y compostaje. A las 8 p.m.

Bar JW Marriott. Malecón de la Reserva 615, Miraflores.



Domingo 26

Jornada de clausura

Para el último día de la convención coctelera Clase Maestra, los organizadores han programado un showroom y degustación de marcas (11 a.m.), y una exposición con el grupo chileno Cantineros del Sur (12 m.) .



Luego llegará el plato fuerte de esta jornada: a las 2:45 p.m. se presentará el célebre mixólogo estadounidense Dale DeGroff –más conocido como 'King of Cocktails'–, quien dará una charla ante más de 500 personas.



Luego, a las 4:30 p.m., le tocará el turno al jefe de bar de Osaka, Jean Carlos Cárdenas, quien finalmente dará la posta (a las 6 p.m.) a Erik Lorincz (en la foto), el bartender inglés que hizo del American Bar del hotel Savoy el mejor del mundo en el 2018.



Hotel JW Marriott. Malecón de la Reserva 615, Miraflores.



(Foto: Difusión)

NOCHES DE GUEST BARTENDING

1. Jueves 23, 8 p.m., en La Niña Bar (Francisco de Paula Camino 299, Miraflores): el barman Luis Alza (foto) recibe a Santiago Urquhart (Baker’s Bar) y Rodrigo Soto (Bank Exchange).



2. Viernes 24, 8 p.m., en Félix Brasserie (Santo Toribio 173, San Isidro): estarán Roberto Berdecía (en la foto), de La Factoría (Puerto Rico), y Martín Suaya, de The Hole (Buenos Aires).



3. Sábado 25, 8 p.m., en Barra Verde (Av. La Mar 1332, Miraflores): Ludovico De Biaggi, ganador del concurso de coctelería Bacardí Legacy Argentina 2017, preparará cocteles de autor.



(Foto: Difusión)

RUTA COCTELERA

Mixología pura

Clase Maestra es una convención que reúne a bartenders dispuestos a conocer lo último en tendencias y prácticas de coctelería. La séptima edición, que va hasta el domingo 26, incluye también degustaciones y fiestas en bares de Lima. Las entradas siguen a la venta en Joinnus.com.



Viernes 24

Desde las 7 p.m., pisco Barsol celebra la Semana del Pisco Punch, en el Bank Exchange Saloon Bar, versión limeñísima del emblemático bar de San Francisco (EE.UU.), donde Duncan Nicol habría creado a finales del siglo XIX el célebre ponche a base de pisco y piña.

Calle Manuel Bonilla 170, Miraflores.



El gin de Francia será el protagonista de la Blue Night by Citadelle, que arranca con cocteles creativos a las 9 p.m. en La Destilería.

Calle Francisco de Paula Camino 330, Miraflores.



Después de la Noche de Diplomáticos (que empieza a las 9 p.m. y tendrá como invitados a todos los mixólogos que participan en Clase Maestra), a las 10 p.m. Nuda Restobar cederá la barra al bartender Jhonnatan Mejías, brand ambassador de Ron Diplomático, y a José Luis Valencia.

Jr. Cantuarias 263, Miraflores. Reservas: 95537-4275.



(Foto: Difusión)

Sábado 25

Desde las 8 p.m., el bartender Ricardo Nava, de Bombay Sapphire, mostrará lo mejor de su coctelería durante el Guest Bartending que celebra el bar de tapas La Cucharita.

Av. La Mar 1200, Miraflores.



También desde las 8 p.m. habrá una noche especial de gin tonics. Hay un coctel de moda para cada gusto con las variadas tónicas de Fever-Tree, en la barranquina Barra 55.

Jr. 28 de Julio 206, Barranco.



La fiesta de cierre empieza a las 9 p.m. Esta noche, pisco Barsol no solo asegura buenos cocteles, sino también buena música con la presentación de Soundtrack. Será en Nuda Restobar.

Jr. Cantuarias 263, Miraflores.