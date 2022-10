La menopausia es una etapa que forma parte de la vida de la mujer. Sin embargo, la sociedad ha establecido algunos mitos relacionados alrededor de ella como el aumento de peso o solo se manifiestan por sofocos.

La ginecóloga Vicky Vásquez conversó con Hogar&Familia de El Comercio quien aclaró algunos mitos y verdades sobre el tema.

“La menopausia disminuye el deseo sexual”

Verdad. Durante la menopausia, la mujer puede sentir disminución de la líbido o deseo sexual . “En esta etapa, es normal que las hormonas o el flujo vaginal vayan bajando”, declara Vásquez.

Sin embargo, esta no es la única etapa. El deseo sexual también disminuye en la lactancia o en el postparto.

“Durante esta etapa, la mujer aumenta de peso”

Falso. En realidad, la menopausia no provoca el aumento de peso . Al reducir los niveles de estrógeno, la grasa que se acumulaba en las caderas o en el muslo pasan al estómago. De esta manera, la persona puede parecer que ha aumentado de peso pero lo que en verdad ocurrió es la redistribución de la grasa.

La ginecóloga recomienda empezar con una rutina diaria , continuar o aumentar la cantidad de ejercicios. Además, señala el uso de vitaminas. “Es recomendable tomar algunas vitaminas para mejorar la condición física porque hay una disminución de estrógenos y los niveles de calcio”, afirma Velásquez.

Sin embargo, antes de realizar un deporte debe realizarse un chequeo para descartar la osteoporosis ya que las mujeres en esta etapa pueden presentar la enfermedad. “Es importante que las mujeres lo realicen para evitar fracturas patológicas”, recomienda la especialista.

Recuerda siempre mantenerte activa y complementar tu buena alimentación con vitaminas.

“Si la menstruación fue temprana, también será la menopausia”

Verdad. Diversos estudios que afirman que si las niñas empiezan a menstruar antes, más temprano empieza la menopausia.

“Nosotras nacemos con una reserva ovárica o una cantidad de ovocitos , llamadas la células ováricas, que funcionan en nuestra vida fértil. Entonces, mientras más temprano la niña comienza a menstruar, más temprano comienza a ovular . Los óvulos se acaban más temprano, por lo tanto, la menopausia ocurre más temprano”, señala Vásquez.

“La mujer no debería realizarse chequeos luego de la menopausia”

Falso. Los chequeos ginecológicos, más allá de la edad, deben realizarse de forma anual. De esta manera, se puede detectar, prevenir y llevar un adecuado tratamiento en caso presente alguna enfermedad. En el caso de las mujeres que tienen enfermedades genitales, como en el útero y en los ovarios, deben realizarse un chequeo cada tres o seis meses.

Esto no varía en las mujeres menopaúsicas: el chequeo preventivo se puede realizar cada año . Sin embargo, si las mujeres mayores de 65 años se han hecho exámenes continuamente y no han encontrado ninguna enfermedad, la ginecóloga recomienda espaciar el chequeo o no realizarlo, en caso no tenga ningún factor de riesgo para desarrollar cáncer de cuello uterino.

“La menopausia solo provoca sofocos o irritabilidad”

Falso. Los síntomas más comunes que presentan las mujeres en esta etapa son los sofocos y la irritabilidad. Sin embargo, no todas las mujeres presentan lo mismo.

En algunos casos, las mujeres pueden presentar depresión, crisis de ansiedad, insomnio, dificultad para memorizar ciertas cosas o para aprender otras nuevas. La especialista señala que muchas veces ocurre por la disminución de los estrógenos.