Es normal que los hijos, al llegar a una etapa de crecimiento emocional y estabilidad económica, decidan irse de la casa para realizar su propia vida. Sin embargo, muchos padres empiezan a sentir diferentes emociones como tristeza, soledad y vacío ante la partida de su hijo. Eso es considerado como el Síndrome del ‘nido vacío’. Para entenderlo mejor, una investigación desarrollada desde la Universidad de La Sabana en Colombia, buscó entender la satisfacción de las parejas en dicha etapa de la relación. Durante el estudio, se intentó indagar en cuáles son los síntomas de alarma en los matrimonios insatisfechos y los indicios que dan cuenta de lo contrario, una vez los hijos dejan el hogar.

“La investigación se centró en la estabilidad marital y en cómo mantenerla a partir de la comprensión de la satisfacción conyugal. Necesitábamos entender qué significa estar satisfecho, qué implica la satisfacción marital y cómo la perciben los participantes”, explicó la profesora Victoria Cabrera.

La base marital es vital para manejar las situaciones de crisis en pareja.

Es preciso tener en cuenta que, según el Instituto Europeo de Piscología Positiva (IEPP), el síndrome del nido vacío es un tipo de duelo ya que los padres empiezan a manifestar todas las etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

¿Por qué se da el Síndrome del ‘nido vacío’?

De acuerdo al Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes (IEIE), la mayoría de casos sucede por la falta de autorrealización. Muchas de las madres han dedicado toda su vida al cuidado exclusivo de sus hijos y han dejado de lado otros roles como salir con amigas, tener un trabajo o una pareja. Sin embargo, también se puede presentar en parejas. Cuando un hijo se va de la casa, la pareja se da cuenta que nunca aprendieron a comunicarse entre ellos o que ya no tienen nada en común.

En la relación a lo último mencionado, la investigación realizada por la Universidad de La Sabana sostiene que las parejas que consideran que no han estado juntos por amor, sino por compromiso con los hijos, pueden llegar a sentir que, una vez ellos se marchan de la casa, no hay razón para continuar. Esto hace que el divorcio sea la opción más sencilla, pues comienzan a ver las imperfecciones, gestos y actitudes del otro que no les gustaban y dejaban pasar para no indisponer el ambiente familiar.

“Al tener en cuenta estos segundos predictores se puede hacer un llamado a conocer los problemas de la pareja para reconstruir desde el amor y el respeto. De esta manera, se espera que las parejas que estén pasando por un conflicto interno en su relación puedan superar esta etapa del nido vacío y seguir, o comenzar, como un equipo”, declaró el informe.

El 'nido vacío' también puede ser un llamado a analizar los problemas de la pareja y buscar solucionarlos.

No obstante, también puede suceder que las parejas toman el Síndrome del ‘nido vacío’ como una oportunidad para fortalecer la relación que tenían. De este modo, logran pasar tiempo juntos, admirarse mutuamente, hablar y entender los conflictos que se puedan presentar. Igualmente, pueden aprovechar para regresar a la etapa inicial del enamoramiento en la relación, cuando se dedican a pasar tiempo juntos y hacer planes diferentes, como ir al cine, planear una cena romántica o hasta inscribirse a actividades que habían dejado de lado, como pintura o baile en pareja.

¿Cómo puedo darme cuenta que tengo este síndrome?

Los síntoma del síndrome del nido vacío se puede manifestar de diferentes maneras, pero estas son las más comunes:

1. Sientes tristeza, soledad y vacío

Para la doctora Estrella Flores-Carretero, de Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes (IEIE), los sentimientos de vacío o tristeza aparecen como consecuencia del apego que tienen los padres hacia los hijos.

Aunque no es en todos los casos, los padres intentan llenar sus carencias afectivas con el cuidado exclusivos a sus hijos. Cada caso es diferente y debe ser tratado por un especialista.

2. Pierdes el propósito de vida

En algunas familias, se suele tener la idea de que los hijos deben encargarse del cuidado de los padres cuando estén en mayores. Lo cierto es que es un pensamiento egoísta, ya que es normal que cada hijo busque su propia realización.

3. Piensas en el pasado

Si constantemente lo extrañas o piensas que no puedes vivir sin tu hijo , puedes estar experimentando el síndrome del nido vacío.

¿Qué puedo hacer para sobrellevar este síndrome?

1. Prepárate para el momento: Poco a poco, ve aceptando que tu hijo se irá de la casa a un día. De esta manera, irás mentalizando poco a poco su partida.

2. Ten un tiempo para ti: Flores-Carretero recomienda que los padres empiecen a retomar sus actividades y dediquen tiempo para ellos. Recuerda que antes de encargarte del cuidado de tu hijo ya tenías una vida.

3. Mantén contacto con tu hijo: Si bien tu hijo se ha ido de la casa, eso no significa que nunca más hablarán. Pueden salir un fin de semana o planear un viaje juntos.

Pueden aprovechar la situación y retomar actividades que habían dejado de lado.

Para sobrellevar este síndrome, la investigación mencionada resalta la importancia de cultivar la admiración, la cercanía emocional y la capacidad para abordar los conflictos de manera constructiva como pilares fundamentales de una relación marital satisfactoria. Del mismo modo, es imprescindible ser capaces de reconocer y abordar los signos de insatisfacción, tales como la resistencia a aceptar la influencia del otro y la falta de intentos de reparación de la relación.

¿Cómo reconocer la satisfacción marital?

La investigación de la Universidad de la Sabana tuvo como base 17 personas, entre los 57 y 72 años, de diferentes religiones y creencias. Durante el proceso, la muestra reveló categorías de predictores para entender el nivel de satisfacción e insatisfacción marital. Al momento de organizar las ideas, se concluyó que los signos que indican que hay satisfacción a nivel de la pareja son:

Cultivar admiración y cariño

Acercarse emocionalmente al otro

Manejar el conflicto de manera constructiva

Crear un sentido de trascendencia compartido

Para concluir, la investigación aseguró que los predictores que indican insatisfacción marital son:

Fracaso en los intentos de reparación de la relación

Resistencia de los hombres a aceptar la influencia de sus esposas

Excitación fisiológica difusa durante los conflictos