Muchas veces por la prisa del día a día, las actividades en casa, el trabajo y otros pendientes no se presta la debida atención a los pequeños. Lo que para los padres de familia es un simple berrinche, para ellos son un remolino de emociones que, por su corta edad, no saben cómo expresar.

Por ello, es de vital importancia tomarse el tiempo para validar las emociones de las niñas y niños, ya que este pequeño cambio en la crianza puede generar una mejor confianza y reforzar el vínculo de la empatía.

¿Qué se debe hacer para validar las emociones de los niños?

Ante una situación donde no se cumplan las expectativas o las cosas no salgan como se han planeado, se deben evitar frases como “párate que no fue nada”, “eres el más perezoso y molesto de la casa”, o “me aburres con tus comportamientos”.

En su lugar, el padre o madre de familia debe hacer el esfuerzo para conectar con su pequeño y reconocer lo que siente en ese momento. Así, la niña o niño recibirá el mensaje de que su comportamiento sí es bien recibido y puede expresarlo ante cualquier incomodidad.

Entonces, cuando esto suceda, se pueden emplear frases alentadoras como “comprendo tu dolor”, “llorar y soltar te hace bien, permite la liberación de las tensiones y ayuda a sentirte mejor”, “siempre estaré para ti cuando quieras comunicar algo”.

¿Qué más se puede hacer?

Apoyar al pequeño a describir lo que está sintiendo. En un primer momento solo se recomienda la escucha activa.

No se debe juzgar al pequeño.

Se recomienda enseñar herramientas que lo ayuden a gestionar sus emociones. Por ejemplo, se puede bajar la intensidad cambiando de pensamientos.

Ponerle nombre a lo que sienten.