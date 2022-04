Buenas noticias. La asociación peruana ‘A mí no me la hacen’ ganó el premio “Global Media and Information Literacy Award 2021″ de la Unesco por su trabajo pionero y destacado en materia de alfabetización mediática e informacional en el año 2021.

Fundada en el 2020 por Manuel-Antonio Monteagudo, María Cristina Caldas, Amaranta Kun, Anaïs Gallard y Rafael Velarde; la asociación promueve la Alfabetización Mediática e Informacional (en sus siglas AMI) mediante talleres en colegios, universidades, organizaciones gubernamentales, entre otros, con una metodología propia.

A fines del 2021 organizó el “Primer Simposio Internacional de Alfabetización Mediática en el Perú”, con el objetivo de crear un espacio de debate y discusión entre académicos y especialistas sobre el estado de la desinformación tanto en Perú como América Latina.

La asociación describe su trabajo como “una lucha contra las falsas noticias desde las bases (Bottom Up), dando las herramientas necesarias para ser verdaderos periodistas ciudadanos y ciudadanas, reforzando la democracia y el pensamiento crítico”.

REVISA TAMBIÉN | Frases por el Día del Trabajo: los mejores mensajes para dedicar en esta fecha

Para esta organización, el acto de compartir falsas noticias es síntoma de una sociedad deseosa de ejercer su espíritu crítico. Considera, en ese sentido, que conocer el funcionamiento de los medios y de los propios sesgos permitirá hacerlo de una forma constructiva y consciente.

Para lograr ello, el equipo tiene un perfil multidisciplinario y cuenta con un periodista, una filósofa, una geóloga, una actriz y un comunicador.

SEPA MÁS | Eclipse Solar a fines de abril 2022: fecha y dónde se podrá ver el eclipse parcial de sol

Tras conquistar el Global MIL Awards 2021, la asociación trabaja ahora en el que sería el primer videojuego de alfabetización mediática e informacional en Latinoamérica, mientras continúa organizando actividades pedagógicas y formando alianzas con educadores peruanos e internacionales.