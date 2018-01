El número de muertos que dejó el accidente en el serpentín de Pasamayo, a la altura de la Curva del diablo, podría aumentar, ya que los padres de la joven Indira Díaz (22) denunciaron que hasta el momento no encuentran el cuerpo de ella, pese a que su nombre figura en la lista de pasajeros del bus de la empresa de transportes San Martín de Porres.



Marco Antonio Díaz invocó a las autoridades a que no cesen en la búsqueda del cadáver de su hija, pues desea enterrarla y no vivir con la incertidumbre de no saber dónde está.

Aseguró que una fiscal le confirmó que las labores de rescate de los restos humanos ya culminaron este miércoles y que el jueves solo se realizaría la reconstrucción del accidente. Precisó que revisó cada cuerpo que ingresó a la morgue de Chanchay y que ninguno tiene la vestimenta y características de su hija.

Además, remarcó que un bombero le informó de manera extraoficial que debajo de las estructuras del bus que cayó al abismo de Pasamayo habría dos cuerpos más. Consideró improbable que el mar haya arrastrado el cadáver de su hija.

El padre de familia detalló que su hija viajó a Huacho junto a un grupo de amigos para celebrar la llegada del Año Nuevo. Uno de los sobrevivientes le confirmó que la joven se encontraba en el asiento número 29 del bus.