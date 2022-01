Conforme a los criterios de Saber más

Con la confirmación de que el Perú está atravesando una tercera ola de contagios de coronavirus, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó una serie de medidas para evitar que los casos se disparen y eso lleve al colapso del sistema sanitario, como ocurrió durante la primera y segunda ola de la pandemia.

En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, dio a conocer las nuevas medidas sanitarias que está tomando el Ejecutivo. La principal es que Lima, Callao y otras 23 provincias suben su nivel de riesgo de moderado a alto. Eso significa que en estas jurisdicciones la inmovilización social obligatoria o toque de queda empezará a las 11 p.m. (ya no a las 2 a.m.) y durará hasta las 4 a.m. del día siguiente. Para cumplir esta medida, los comercios y demás establecimientos deberán cerrar a las 10 de la noche.

Además de la ampliación del toque de queda, también se están reduciendo los aforos en los locales [ver infografía]. Las medidas empezarán a regir desde mañana, ya que hoy fue publicado el decreto supremo 002-2022-PCM, que aprueba estas disposiciones.

El ministro Cevallos precisó que en estas jurisdicciones se ha detectado una mayor transmisión del virus, así como un aumento considerable en la ocupación de camas UCI.

Sobre el inicio de la tercera ola, el ministro Cevallos indicó: "Se han incrementado los casos de #COVID19, pero no la mortalidad. La mayoría de pacientes en UCI no estan vacunados. Por eso es importante vacunarse y recibir su refuerzo". pic.twitter.com/unURTLn6bu — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 5, 2022

Según la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, la ocupación de las UCI en todo el país llegó al 60% ; sin embargo, en Lima es de 75% y en las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad la cifra supera el 80%. Según el comunicado del 4 de enero del Ministerio de Salud (Minsa), hay 899 pacientes graves con ventilación mecánica.

Estrategias y acciones

Para el decano electo del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el Minsa comete los mismos errores de la primera y segunda ola al tardar en la compra de más camas UCI y pruebas moleculares, pese a que se advirtió una tercera ola hace meses. El ministro Cevallos ha señalado que en 10 días llegarán 300 camas UCI y que en febrero se contará con otro lote de 300. También anunció la habilitación de 750 puntos para que los ciudadanos se hagan la prueba molecular de forma gratuita.

En los puntos ya habilitados en Lima, como en el Campo de Marte, en la Videna o en el parque Huiracocha, se observó ayer largas colas y aglomeraciones. Urquizo considera que es por descoordinación del Minsa.

En opinión del presidente de la Federación Médica del Perú, el neumólogo Danilo Salazar, el error del Minsa ha sido no repotenciar las postas y centros de salud, a donde irán los infectados con la nueva variante ómicron.

La otra falla es, comenta Salazar, haber incrementado las camas UCI sin una política que asegure más personal médico especializado. Según el Minsa, se va a capacitar a médicos generales para que se sumen a la atención en estas salas.

Sobre el toque de queda, el epidemiólogo Julio Cachay opina que esta medida no reducirá los contagios, sino más bien podría incrementarlos porque la población se aglomerará en las últimas horas de la noche en los establecimientos.

“Son medidas políticas que ya hemos visto en la primera y segunda ola que no han funcionado para cortar la transmisión. Su eficiencia no está comprobada”, comentó a El Comercio.

Sí está de acuerdo con el Minsa descarte volver a cuarentenas, porque estas no son efectivas en ciudades grandes como Lima, donde no se puede controlar a la población. “Las cuarentenas son más eficaces en áreas geográficas pequeñas. En ciudades como Lima, con más de 10 millones de habitantes, no repercute en bloquear la transmisión”, dijo.

Una idea distinta tiene el médico epidemiólogo Percy Mayta-Tristán sobre el toque de queda, pues considera que sí es una estrategia para evitar las reuniones nocturnas.

“No nos han llevado a una cuarentena estricta, cosa que es bueno, pero sí es necesario tomar medidas para una mayor transmisibilidad. Entonces, la primera medida de identificar cuáles son las medidas donde hay mayor transmisión y cambiarles la libertad me parece que es lo correcto. Son restricciones que ya las conocíamos hace tiempo solo que se estaban aplicando en otras provincias”, comentó Mayta-Tristán.

Para Mayta-Tristán, Lima podría estar incluso en un nivel de riesgo mayor, por el aumento de casos. “Felizmente, a la fecha no tenemos un lato volumen de hospitalizados y UCI”.

Cachay y Mayta-Tristán coinciden en que la reducción de aforos es una disposición necesaria para conservar el distanciamiento entre personas dentro de locales cerrados. También están de acuerdo con que las playas sigan abiertas, pero controlando los aforos y exigiendo el carnet de vacunación.

