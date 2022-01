Conforme a los criterios de Saber más

El número de pacientes con la variante ómicron del COVID-19 se elevó a 309 en el país y ya ha sido identificada en diez regiones, incluida la capital, informó ayer el Ministerio de Salud (Minsa). La mayoría de casos corresponde a Lima Metropolitana y el Callao (288), seguidas por Ica (6), Piura (5), Áncash (4), Loreto (2), La Libertad (1), Arequipa (1), Huánuco (1) y Apurímac (1).

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, estimó que en Lima y Callao el 53% de los nuevos casos son por ómicron. La semana pasada, en el ámbito nacional, el 7,6% de los casos de coronavirus se debía a esta variante.

Este crecimiento acelerado de casos con esta variante se produce cuando a su vez se registra un repunte de contagios en el país (solo el 1 de enero se detectaron 995 nuevos infectados). En diálogo con El Comercio, el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, César Munayco, detalló que, a partir de la semana epidemiológica 43 (del 24 al 30 de octubre), la curva de contagios de COVID-19 se elevó hasta la semana 45, luego hubo “un aplanamiento”, es decir, las cifras de casos seguían siendo elevadas, pero se mantenían. Sin embargo, en la semana 51 (del 19 al 25 de diciembre), que incluye parte de las celebraciones por Navidad, se ha registrado un pico de casos que representa casi el doble que el de las semanas anteriores.

“[¿Se puede afirmar que el país está entrando a una tercera ola pandémica?] Si esto continúa en las siguientes dos semanas, lo más probable es que se dé una tercera ola. Todavía hay un pico grande, eso es por básicamente diciembre, esperemos todavía ver qué pasa en enero, (a raíz de las celebraciones) de fines de año. Lo más probable que es que sí. Si este incremento continúa dos o tres semanas seguidas, vamos a decir que es una tercera ola”, indicó Munayco.

Desde Piura, el ministro Cevallos también alertó que estaríamos entrando a una tercera ola. “(…) Hay un rebrote de los casos de COVID-19, y es muy probable que estemos frente a una tercera ola en unos días más”, señaló.

Según Munayco, todavía no se puede asegurar que el incremento de casos es por ómicron; sin embargo, el funcionario señaló que esto “es lo más probable”.

La causa del incremento de casos, indicó, se debe, por ejemplo, a que las personas no respetaron las medidas de bioseguridad y organizaron fiestas a puertas cerradas en sus viviendas, con la presencia de visitantes que no eran de su “burbuja social”.

Además, “mucha gente se ha ido al norte, a Piura, Máncora. Hubo como diez fiestas ahí, también con gente de diferentes lugares, de Lima básicamente”, señaló.

Decesos se mantienen

El número de casos se ha incrementado, mas no el de fallecidos. El analista de datos e ingeniero electrónico Juan Carbajal indicó que el promedio diario de muertes por coronavirus en Lima Metropolitana está por debajo de 15 desde hace cuatro meses. Y en el ámbito nacional, por debajo de 35 en ese mismo lapso. También indicó que, en la capital, no se observa un incremento en la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos. Lo que sí se ve, dijo, es un aumento, pero no rápido, en la ocupación de las camas de hospitalización.

MÁS INFORMACIÓN | COVID-19: Ministerio de Salud cuenta con más de 400 plantas de oxígeno ante eventual tercera ola

En efecto, Munayco indicó que, hasta ahora, solo se han visto más contagios y un ligero incremento en la ocupación de camas de hospitalizados.

“Esperamos que ómicron sea igual como se comportó en Sudáfrica, donde produjo más casos que hospitalizados y muertos. Igual en Estados Unidos, Inglaterra también hay hospitalizados, pero mucho menos que en la primera y la segunda ola que han tenido”, expresó.

Según Munayco, cuando una enfermedad se vuelve endémica, se torna más contagiosa, pero ya no produce tantas muertes. Sin embargo, en el caso de este virus aún no se puede hablar de eso, porque hay una desigualdad en la cobertura mundial de vacunación.

Ampliar vacunación

El decano electo del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, señaló que lo que va a evitar que se expanda ómicron es que las personas se vacunen y respeten las medidas de bioseguridad, como usar la doble mascarilla y mantener el distanciamiento social.

Sostuvo que una debilidad en la lucha contra la pandemia es que todavía en zonas como Iquitos, Pucallpa, Madre de Dios y Puno la tasa de vacunación de la segunda dosis es baja. “Si no se aumenta la cantidad de vacunados, vamos a tener noticias lamentables”, comentó el médico.

Invocó al Minsa a seguir vacunando hasta las 10 de la noche como antes. Dijo que estos resultados habían sido bastantes positivos, pues hay mucha gente que trabaja y no tiene tiempo para ir a recibir sus dosis en el día.

Por otro lado, las playas de la Costa Verde lucieron vacías ayer domingo luego de que varios municipios aplazaran el cierre de estos espacios para evitar la propagación del coronavirus. En balnearios de Lima sur sí se vieron bañistas.

VIDEO RECOMENDADO:

Estamos siendo testigos, casi en tiempo real, de cómo se desarrollan las investigaciones científicas. Eso impide que tengamos, hasta estos momentos, certezas sobre la variante ómicron.