Conseguir oxígeno para que los pacientes con COVID-19 puedan sobrevivir se ha convertido en una carrera contra el tiempo. La escasez no solo afecta a los hospitales de Lima debido a la alta demanda por la pandemia. En las calles, los familiares de los enfermos viven una odisea para conseguir balones vacíos y recargarlos. Todo a precio estratosférico.

Ayer, en la puerta de la empresa Gases Fanox, Marco Vilcachagua permaneció en la cola por casi 12 horas para recargar un balón de oxígeno de 10 m3, necesario para su cuñado y su suegra, quienes dieron positivo al coronavirus. Debido al alto precio, solo pudo adquirir 4 m3.

La empresa Fanox, ubicada en el Callao, cobra hasta S/ 50 por m3 de oxígeno. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

“Vine el sábado a llenar el tanque y me cobraron S/20 por m3. Hoy vine a comprar más y me dijeron que ahora está a S/50 [cada m3]. Encima nos dicen que solo atenderán a los primeros 20. Están lucrando con la necesidad de los enfermos y eso es injusto”, manifestó Marco.

Él, los dos pacientes y el resto de su familia viven a la altura del km 20 de la Av. Túpac Amaru, en Carabayllo. El único lugar donde había oxígeno en venta fue en esta empresa de la calle Manuel Arispe (Callao). El Comercio buscó hablar con un representante de esta compañía en su puerta y por teléfono, pero no nos atendieron.

Las personas llegan a esperar hasta 12 horas para conseguir llenar sus balones de oxígeno. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

En un recorrido se comprobó que en otros locales donde antes recargaban oxígeno ahora han colocado carteles en los que se dice que ya no ofrecen el servicio. “No tenemos oxígeno. Se ha acabado y no sabemos cuándo vendrán a recargar”, explican los vendedores.

En estos comercios ahora solo ofrecen los tanques de oxígeno vacíos y a un precio mucho mayor al de antes de la pandemia. Los tanques de 10 m3 pueden costar hasta S/4.800 en la avenida Emancipación, en el Cercado de Lima. Los de 4 m3 y 2 m3 se venden en S/3.600 y S/2.600, respectivamente. Sin embargo, estos últimos se agotan en unas horas. En páginas de Internet como Mercadolibre, los balones se pueden conseguir a menor precio.

Antes de la pandemia, alquilar un balón de oxígeno de 10 m3 lleno podía costar unos S/100 por día.

El calvario de conseguir oxígeno en Lima. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

—Desabastecimiento—

Martín Salazar, profesor de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), explicó a este Diario que, en los casos de COVID-19, “el oxígeno es vital”.

“Si no le ponemos oxígeno a tiempo, una persona que podría haber mejorado comienza a tener problemas y empeora. La mayoría de la gente solo requiere oxígeno y se van a casa en unos tres días”, manifestó el galeno.

Algunas personas no consiguieron recargar los tanques de oxígeno. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

Salazar aseguró que la escasez de oxígeno en los centros médicos públicos y privados de Lima es alarmante. “Por la cantidad de pacientes con coronavirus, en la clínica donde trabajo necesitamos de 3 a 4 veces más oxígeno de lo usual”, dijo.

El pasado jueves, durante su presentación en el Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, informó que el consumo de oxígeno en el país se ha incrementado en 40% durante la pandemia.

Óscar Ugarte, gerente general de operaciones de Essalud, precisó ayer que el oxígeno en el mercado nacional se comparte entre el que va a la industria (80%) y el de uso medicinal (20%). “Se podría postergar uno o dos meses [la producción industrial] para cubrir las necesidades en esta etapa”, señaló.

