MML investiga a personal del SAT que estaría informando sobre fiscalización de taxis colectivos

El alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, informó que la comuna realiza una investigación al personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que se estaría brindando información a conductores de taxis colectivos respecto a las operaciones de fiscalización.

En entrevista a Canal N, la autoridad edil señaló que existen personas “infiltradas”, que, a través de un WhatsApp, se comunica con los llamados ‘colectiveros’ para alertarlos respecto al accionar que busca evitar la circulación de las referidas unidades que brindan el servicio informal.

“Hay gente inclusive infiltrada en el propia SAT que da información a los colectiveros. Entonces cada vez que vamos a realizar un operativo, ellos tienen información privilegiada a través de WhatsApp. Estamos tras la pista de esta persona que está soltando esta información y que nos afecta los operativos”, señaló.

“Hay una investigación propia de la municipalidad que se está haciendo con mucho sigilo y tenemos mapeado quienes podrían estar involucrados. No solo debemos realizar un trabajo interno sino externo para luchar contra la informalidad en las calles”, agregó el burgomaestre.

Jorge Muñoz anuncia que se investiga a personal del SAT que estaría informando sobre fiscalización de taxis colectivos

-Cancelar contrato con Graña y Montero fue una “decisión política”-

De otro lado, Jorge Muñoz afirmó que fue una “decisión política” que el proyecto para la ampliación de la Vía Expresa de Paseo de la República hasta la carretera Panamericana Sur quedara sin efecto.

Adelantó que como nueva política del municipio se pondrá a disposición de las unidades ejecutoras de la Municipalidad de Lima, una lista de empresas “vetadas” a fin de que no se pueda contratar con estas para la ejecución de una obra.

“Es una decisión política, sin duda. Nosotros no nos casamos con la corrupción. En ese aspecto hemos tomado una decisión y no daremos marcha atrás y está decidido. No vamos a ir con nadie que tenga una mochila de corrupción”, enfatizó.

-Modificar ordenanza sobre micromovilidad-

El alcalde de Lima sugirió que se debe modificar la ordenanza para regular y promover la convivencia en espacios públicos de Miraflores. La norma ha causado polémica por sancionar con multas el mal uso de vehículos de micromovilidad como bicicletas, motos y scooters.

“Lo que no puede haber nunca en un municipio es una sobrerreacción normativa, porque si la generas surgen efectos distintos a lo que uno quiere […] Si tengo que reglas muy rígidas nadie va a querer usarla [vehículo de micromovilidad]. Hago una crítica constructiva. Esa ordenanza tiene que ser modificada, ya salieron a decir que hay algunas acciones correctivas, pero lo han hecho con un decreto de alcaldía, que no puede alterar la ordenanza. Mi sugerencia humilde es que la ordenanza sea reestructurada para lograr normas de convivencia adecuadas”, señaló.

-Sobre la ATU-

También el alcalde Jorge Muñoz afirmó que el Ejecutivo tiene interés en conformar el directorio de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao. Indicó que en una reunión con el primer ministro Salvador del Solar acordaron una reunión para abordar este tema.

“La ATU, ya está formada pero aún no sea definido el directorio. Ayer hable con el premier y dijo que tiene mucho interés en que la ATU esté funcionando. Nos vamos a reunir la próxima semana para ver este tema. Quiere confirmar ya el directorio”, acotó.



