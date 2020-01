Judiciales







Pasamayo: a dos años de la tragedia, empresa no ha pagado un sol en reparaciones En febrero del año pasado, el Poder Judicial ordenó que Levisa, como empresa tercera civil responsable, pague de forma solidaria reparaciones civiles de 20 mil y 200 mil soles. No obstante, los sobrevivientes y los deudos del fatal accidente aún no reciben los montos.