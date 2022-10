Estas e-gates han pasado por largos proceso de arbitraje relacionados al mantenimiento de las máquinas. Hasta el momento, solo se ha logrado resolver a partir del laudo arbitral la situación de 12 de estos dispositivos que ya se encuentran operativas, pero no aptas para el público. Las otras ocho puertas todavía siguen el proceso legal por la misma razón y están inoperativas.

Además, estas 20 puertas biométricas -que tuvieron un costo de S/5,1 millones en la primera compra (8 puertas) y S/9,9 millones en la segunda compra (12 puertas)- se cerraron en marzo del 2020 por la pandemia de Covid-19.

Se espera que el público pueda usar las puertas biométricas a partir del 31 de octubre.

“Algunos arbitrajes ya han sido resueltos, hemos podido llegar a acuerdos con el proveedor [consorcio Intellisoft Vision Box] y hemos activado las primeras 12 puertas. Faltan 8 puertas, estas tienen todavía algún arbitraje pendiente y además la puesta en funcionamiento requiere la contratación de repuestos porque han estado tanto tiempo paralizadas que no trabajan de manera normal, hay que cambiar algunas piezas”, sostuvo el Superintendente Nacional de Migraciones, Jorge Armando Martín Fernández Campos.

Durante todo este tiempo que las puertas han estado sin funcionar, estas no podían ser trasladadas por el litigio, ocupando así un gran espacio en la salida y llegada de migraciones que no podía ser usado por módulos de atención con un funcionario y demorando el flujo en las filas.

Si una puerta biométrica puede recibir a una persona en 90 segundos – que es lo máximo que se demora- cada una pudo haber recibido a 960 personas cada 24 horas, en casos de flujo continuo de pasajeros. Es decir, todas puertas instaladas en la llegada de migraciones podrían atender a 8.640 personas en su solo.

Jorge Fernández Campos, Superintendente Nacional de Migraciones, desde marzo del presente año. / A.CURRARINO

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, sostuvo: “lamentablemente no se hizo la previsión adecuada en el tema del contrato de mantenimiento. Ya se le vencía la garantía y tenían que hacer el contrato de este. Se malogra por el mantenimiento, porque no se le dio. Luego entramos al tema de pandemia. Esto generó que se recurriera a un arbitraje donde el estado peruano, como siempre, pierde en los arbitrajes”.

Canales también mencionó que con la activación de estas puertas se espera que se descongestione la entrada y salida del aeropuerto, uno de los grandes problemas que está afectando a ciudadanos nacionales y extranjeros que llegan al aeropuerto de la capital.

Quejas por enormes filas

En las últimas semanas, diversos ciudadanos se han quejado por las largas colas que se generan en la llegada de migraciones. Ante esto, el superintendente explicó que la congestión se da por el mantenimiento que se realiza en las pistas que cierran entre la media noche y las 5 a.m.

Gente que responde diciendo que algún aeropuerto de Estados Unidos pasa lo mismo. Sin embargo, no se puede comparar el volumen de pasajeros allá con el del Jorge Chávez. No puede ser normal que las colas para pasar por Migraciones en Lima duren casi tres horas pic.twitter.com/zAw2uYWUmB — Hugo Coya (@Hcoya) October 16, 2022

“Los vuelos internacionales que llegan entre ese rango, ahora tienen que llegar desde las 5 a.m. y hasta las 7 a.m. Normalmente recibíamos 10 vuelos entre las 5 y las 7 a.m., aproximadamente 3 mil personas. Ahora se suma los vuelos que variaron el horario. Estamos hablando de 8 vuelos, en promedio 2 mil personas más”, indicó.

Es decir, “para un horario que está destinado para 3 mil personas estamos atendiendo a 5 mil, pero el área de entrada [el hall de llegada] solo tiene capacidad para 1.200 personas ”, agregó.

El Comercio consultó con Lima Airport Partners hasta cuándo va a durar este mantenimiento e indicaron que este terminaría el 29 de octubre, aunque luego habrían algunos otros a fines de enero.

Realmente es indignante lo que sucede en migraciones -aeropuerto Jorge Chávez… .#MigracionesPerú #aeropuertojorgechavez pic.twitter.com/p8GYjvOZpe — Luz María Burgos (@luzma2112) October 16, 2022

Sobre la necesidad del espacio, Canales indicó que esto se va a solucionar cuando se entregue el nuevo terminal y agregó que se debe contar con la cantidad necesaria de personal en los módulos para agilizar el trámite.

Descargos y contradicciones

El 20 de julio de este año, Migraciones anunció a El Comercio que “en las próximas semanas” se esperaba poner en funcionamiento las puertas. Sin embargo, esto no ocurrió. El 7 de octubre de este año, el portal del gobierno sostuvo que Migraciones habilitaría ese mes estos dispositivos. En una reciente entrevista con este Diario, el superintendente dijo que “desde el 25 de octubre las puertas ya estaba operativas”, sin embargo, ayer el equipo de asesores de Migraciones aclaró que estas puertas aún no estaban funcionando para el público y que se activarían el 31 de este mes. Horas antes del cierre de esta nota, volvieron a cambiar de fecha de inicio y dijeron que “hoy empezaría la marcha blanca”.

Congestión para los pasaportes de emergencia

Pero a las largas colas en la llegada y salida de migraciones se le suma el problema de la congestión para sacar pasaportes de emergencia.

El superintendente Fernández Campos explicó que existen siete lugares, además del aeropuerto, para sacar pasaporte de emergencia: municipalidad de Ventanilla y de La Molina y los malls de Bellavista, del Agustino, Atocongo, Jockey Plaza y de Comas. Sin embargo, estos puntos juntos emiten lo mismo que solamente el aeropuerto.

“Superamos los 500 pasaportes de emergencia al día, pero se emiten aproximadamente 250 en el aeropuerto y 250 en todo el resto”, dijo. Por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a asistir también a los otros locales.

Además, explicó que están haciendo los análisis necesarios para comprar un nuevo sistema que permita emitir 10 mil pasaportes al día, pues el sistema actual que se compró en 2015 tiene un tope de 4 mil diarios.

Recordar que la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que el sábado 28 y domingo 29 de octubre no se emitirán pasaportes electrónicos en ninguna de las sedes debido al mantenimiento del sistema informático del Ministerio de Relaciones Exteriores.