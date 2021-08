Conforme a los criterios de Saber más

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, ratificó la continuidad en sus cargos a los viceministros de la gestión de su antecesor. Se trata Gustavo Rosell, como viceministro de Salud Pública, y de Bernardo Ostos, como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. ¿Es esto un acierto? Este Diario recogió la opinión de los especialistas, la cual se la contamos a continuación.

-Palabra de exministro-

El exministro de Salud Víctor Zamora dijo que suscribía la decisión de Cevallos pues “en general estoy a favor de la continuidad de los funcionarios públicos porque la rotación altera tremendamente la función publica”.

Indicó que en el Perú hay una alta rotación de ministros y viceministros en el Ministerio de Salud (Minsa).“La consecuencia de esto es que todas las acciones del predecesor entran en revisión. Tanto en su prioridad como en su forma. Si para el anterior viceministro era prioritario la anemia, este viceministro puede venir y decir que prioritario es la salud mental”, explicó.

En otro momento, dijo que él “habría ratificado la continuidad de los viceministros, excepto la del doctor Rosell, a quien yo valoro pero considero que hay gente mucho más calificada que él”.

Sin embargo, agregó que no lo hubiera cambiado inmediatamente porque el país se encuentra en plena pandemia del COVID-19.

En ese sentido, mencionó que si cambiar a estos funcionarios en tiempos normales ya es complicado, porque el Minsa siempre tiene urgencias que cumplir, lo es mucho más en el actual contexto de la pandemia. “Genera más daño que bien cambiar a la gente porque el ministerio, en este momento, está muy presionado por hacer cosas. Tiene que pasar algo muy grave para cambiar a alguien”, expresó.

Víctor Zamora refiere que cuando fue designado como ministro de Salud, no cambió a los viceministros de su antecesora. Por otro lado, sobre la vacunación contra el coronavirus, indicó que, por ejemplo, en las oficinas de Google o Facebook, en Estados Unidos, no se puede entrar si no se está vacunado, empezando por los propios trabajadores. "Ellos no esperan a que papá Gobierno saque la norma". Opinó que el Ejecutivo debería reunirse con el sector privado e impulsar un acuerdo de este mismo tipo para reforzar la campaña de inmunización contra el virus. (Foto: HugoCurotto/GEC)

Zamora manifestó estar de acuerdo con la decisión de Zevallos pero indicó que ahora tiene que ponerle su propio énfasis y dinámica en el Minsa.

En cuanto a la vacunación contra el COVID-19, indicó que se necesita ampliar los horarios de atención de los establecimientos de salud para que las personas se puedan inmunizar.

En paralelo a que se implemente esto, señaló que en vez de que las personas vengan por las vacunas, las vacunas tienen que ir por ellas. Añadió que ello se logra, por ejemplo, coordinando y organizando con los alcaldes campañas de vacunación en lugares estratégicos de los distritos, lugares que van cambiando según un plan de trabajo.

“En cada zona hay organizaciones de la comunidad. Si uno se alía con el alcalde, yo puedo decir en la zona ocho voy a estar el miércoles, a partir de las 11 de la noche, en el parque tal, y todos en esa zona están organizados para vacunarse”, ejemplicó.

“Y al día siguiente voy a estar en la canchita que todo el mundo conoce de la zona tres y voy a vacunar ahí”, añadió.

Asimismo, indicó que otro punto que se debe considerar es impulsar una política para prohibir que las personas que ya debieron haberse vacunado ingresen a los centros comerciales, gimnasios, cines, etc., si es que no están inmunizadas.

-CMP: es un acierto-

El asesor y vocero del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo Aréstegui, calificó como un acierto que el ministro Cevallos haya ratificado en sus cargos a los viceministros. Ello, porque el periodo de transición de la anterior gestión con la actual fue muy breve y porque es prioridad la vacunación.

“Creo que es bueno que sigan apoyando porque, al final, la enfermedad del COVID-19 no distingue los colores políticos. Probablemente de acá a un tiempo los vayan a cambiar, pero creo que sí es acertado que las personas que han estado trabajando continúen”, señaló.

Durante el tiempo que llevan Rosell y Ostos en los viceministerios, Urquizo indicó que les ha permitido a ellos contar con una logística y un equipo, “porque cambiar todo el equipo y empezar de cero eso si sería un error”.

El exdecano del Colegio Médico de Lima y actual vocero de esta institución pero a nivel nacional, Raúl Urquizo, destaca que los viceministros continúen en su puestos. (Foto: FB Raúl Urquizo)

Urquizo subrayó que es necesario que la gestión de Hernando Cevallos incremente la velocidad de la vacunación. “La velocidad significa que, para nosotros, diario se debería vacunar como mínimo 200 mil personas, de tal modo que en un mes 6 millones de personas podrían estar vacunadas”.

“He escuchado al ministro que quiere vacunar 300 mil con la vacunatón del fin de semana, pero son tres días. Si uno se pone a pensar, son 100 mil personas diarias, pero deberían ser 200 mil, por lo menos”, opinó.

-Federación Médica: estamos en desacuerdo-

El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, opinó que el Gobierno debe cambiar a todas las personas de los cargos de directores para arriba, incluido a los viceministros.

Indicó que la gestión de Rosell no ha manejado adecuadamente la pandemia. Por ejemplo, señaló que todavía es un grupo menor de personas las que se ha vacunado y que si la campaña sigue a este ritmo, recién culminará el 2022.

“El presidente Pedro Castillo ha dicho que va a vacunar a todos hasta fin de año. Entonces tenemos que vacunar 295 mil personas por día. Ese es el ritmo que debemos tener para llegar a fin de año”, refirió.

El presidente de la Federación Médica, Godofredo Talavera, señaló que se reunió con el presidente Pedro Castillo y con el ministro Hernando Cevallos antes de que ejerzan sus funciones como autoridades y les manifestó la posición de su gremio respecto a que se cambie a los funcionarios, sobre todo desde aquellos que ocupan las direcciones para arriba. (Foto: archivo GEC)

También cuestionó la gestión del viceministro indicando que “hemos tenido fallecidos por falta de oxígeno, algo muy grave. Encima no hemos tenido camas UCI, no tenemos pruebas moleculares en la cantidad necesaria”.

En cuanto al viceministro Ostos, mencionó que es “quien se encarga del presupuesto y no tenemos presupuesto, nos falta todo y no hay soluciones a los compromisos con los gremios. No hay escala, no hay nombramiento, no hay cambio de grupo ocupacional, no sabemos cómo se va a mejorar”.

Talavera enfatizó que se debe acelerar la vacunación con un ritmo cercano a las 300 mil inoculaciones por día, así como aplicar más de 70 mil pruebas moleculares diarias. “No podemos bajar la guardia, tenemos que buscar el virus, ver dónde se están produciendo más contagios y ver también la forma de hacer una vacunación más dirigida”, anotó.

“Si vemos que el virus está aumentando, tenemos que hacer un cerco epidemiológico, vacunar más en esos distritos o regiones donde hay más casos de coronaviurs. Se debe dar concentradores de oxígeno a [los establecimientos de salud del] primer nivel y plantas de oxígeno a los hospitales”, manifestó.

“Tenemos que buscar el recurso humano para reactivar el primer nivel de atención y también para poder atender enfermedades diferentes al COVID-19″, añadió.

MÁS INFORMACIÓN

Hasta ahora, el pico más alto de la vacunación se registró el 24 de julio, cuando se aplicaron 259 mil 275 primeras dosis, de acuerdo al portal OpenCovid-Perú.

Sin embargo, en los últimos días se ha reportado una caída muy marcada de las inoculaciones. De acuerdo a la citada web, el domingo, 1 de agosto, por ejemplo, se aplicaron solo 29 mil 467 primeras dosis, esto es, apenas el 11% del pico mencionado. Mientras, el día anterior, 31 de julio, fueron 35 mil 166.

Hasta la noche de ayer miércoles, ya se habían aplicado 8´197.980 de primeras dosis y 5´635.087 de segundas dosis, según reportó el Minsa en su web.

VIDEO RECOMENDADO

Expertos resaltan la importancia de cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. En el siguiente video encontrarás sus recomendaciones.