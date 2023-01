Jefferson Farfán denunció por los delitos de estafa agravada y apropiación ilícita a la empresa New Century Films, que se encargó de distribuir en cines la película sobre su vida. ‘La Foquita’ afirmó, en breves declaraciones, que “ya va a llegar la justicia”.

América Noticias detalló que el exfutbolista reclama a la empresa la suma de un millón 700 mil soles, ya que, según la denuncia, no se le entregó parte de las ganancias de la recaudación del filme “La Foquita, el 10 de la calle”.

“El señor Jefferson Farfán ha iniciado una denuncia contra la empresa New Century Films, el monto que nosotros estamos solicitando, o que ha sido apropiado en realidad por la empresa, es más de un millón y medio de soles”, expresó Cristian Navarro, abogado de Farfán, a América Noticias.

En el informe periodístico se indica que, de acuerdo con el argumento de Jefferson Farfán, New Century Films supuestamente se habría comprometido a entregarle a él y a la productora Lfante Films el monto de dos millones 800 mil soles, pero el exfutbolista alega que solo se ha pagado más de un millón de soles.

El fiscal Ángelo Llantoy Barboza, titular del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Surco-Barranco, abrió investigación el pasado 6 de enero y tiene un plazo de 60 días para ver el caso.

Por su parte, Jorge Licetti Humphery, representante de la empresa denunciada, negó que tenga alguna deuda con el exfutbolista y aseguró que el problema es de Farfán y la productora de la película.

“No le debo a nadie, ni a Farfán, ni a Lfante, ni a nadie, (él) tiene que llamarle a Lfante, no porque lo digo yo, sino porque tiene un contrato con Lfante Films, el contrato no lo tiene conmigo; si tiene un contrato conmigo que lo muestre”, expresó Licetti.