Edwin Arévalo, un exintegrante de la Policía, es acusado de ‘sembrar’ droga en un minimarket ubicado en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, según denunció la comerciante Paulina Quispe.

“No he tenido oportunidad de poder defenderme ni de contar los hechos. A la señora Paulina Quispe no la conozco, nunca estuve en ese minimarket. Yo la verdad quisiera decirle a la señora o preguntarle porqué ella habló de mi persona si yo no estuve ese día”, aseguró en diálogo a Latina.

“Esa intervención yo le puse la información a los agentes de la Depincri de San Juan de Miraflores, donde yo laboraba. Ahí he trabajado hasta fines de agosto. Yo puse la información”, añadió.

Imágenes lo delatarían

En las imágenes mostradas por la mujer se ve que un sujeto encapuchado entra a su tienda, mira algunos productos y luego se acerca al mostrador y deja de manera intencional un morral que contenía droga.

Lo que llama la atención es que luego de que el hombre deja el paquete, ingresan agentes de la Policía Nacional, quienes se dirigen al mostrador, abren el morral y deciden detener al trabajador, a Paulina Quispe y a cuatro de sus familiares.

En diálogo con el citado medio, la agraviada vio una foto de Edwin Arévalo y lo identificó como la persona que deja la droga en su local. “Él es la persona que ha entrado a dejar el morral. Yo lo identifico a él”, aseguró.

Investigan el caso

El jefe de Inspectoría de la Policía Nacional, general PNP Carlos Tuse Lloclla, indicó que, ante las imágenes, ha dispuesto que un equipo de investigación acuda a la Depincri de San Juan de Miraflores para recabar información sobre el caso.

Remarcó que se realizará una indagación sumaria de la denuncia y que se sancionará a los que resulten responsables.

“Si encontramos algunas evidencias o indicios procederemos a hacer un procedimiento administrativo contra quienes resulten responsables”, indicó el mando policial.