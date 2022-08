Según el último informe sobre seguridad ciudadana del INEI, la población de Lima Metropolitana víctima de algún hecho delictivo durante el primer semestre del 2022 aumentó en 5,4%, en comparación al mismo período del año pasado. De 21,5% pasó a 26,9%.

Ante los altos índices de criminalidad que afronta nuestra capital, los módulos de seguridad ciudadana representan uno de los elementos que tiene la ciudad para brindar soporte al servicio de patrullaje integrado por sector, mediante la coordinación entre las municipalidades y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Sin embargo, un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo alertó del estado lamentable en el que se encuentran muchos módulos de seguridad ciudadana: déficit de infraestructura, ambientes sucios, ausencia de personal, así como falta de equipos de cómputo, servicios básicos y medidas de bioseguridad contra el COVID-19.

De los 89 módulos inspeccionados por la defensoría en 21 distritos de Lima Metropolitana, 64 simplemente no funcionan. Asimismo, 49 no cuentan con personal municipal de serenazgo o policías, mientras que al menos 15 no tienen servicio de agua y desagüe.

También se identificaron 25 módulos que carecen de sistemas de comunicación tanto con las municipalidades como con la Policía Nacional, por lo que el servicio de patrullaje integrado resultaría imposible.

En un recorrido por varios puntos, El Comercio comprobó que muchos módulos han pasado a ser parte del paisaje sucio y descuidado de Lima. Muchos de ellos lucen abandonados, con pintas, en mal estado e incluso cerrados. Algunos hasta son usados como guaridas de maleantes.

Los puntos más críticos identificados por la defensoría se ubican en el Cercado de Lima, La Victoria y Rímac. Justamente, estos pertenecen al grupo de distritos con mayor índice delictivo en la ciudad.

Situación alarmante

Alberto Huerta, jefe de la oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, detalló que la data recogida responde a una visita in situ a los módulos de seguridad en horas del día y la noche, teniendo en cuenta que estos operan las 24 horas. “Estos puestos no están funcionando como se debe. Al hacer la visita comprobamos que muchos están prácticamente abandonados. Hay 64 módulos que no funcionan en Lima”, señaló.

Explicó que si bien fueron creados con el fin de tener presencia estatal en zonas peligrosas, permanecen en condiciones muy precarias y con muy poco personal.

Así está la caseta ubicada entre el Jr. Galeano Mendoza y la Av. Pedro Gárezon, en el Cercado de Lima. (Foto: Britanie Arroyo)

“En los puestos donde encontramos personal, solo había un sereno. Además, es evidente que al menos 15 módulos necesitan una atención urgente en su infraestructura”, sostuvo.

Huerta añadió que su oficina ha recomendado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que se comunique con su órgano de control y exhorta a los distintos municipios a tomar acciones pertinentes para mejorar la situación de los módulos de seguridad y del personal que allí labora.

“La MML entregó 54 de estos módulos bien implementados a los municipios. ¿Qué pasó entonces? Por otro lado, tenemos información de que a varios serenos no se les entrega uniformes ni equipos de comunicación”, expresó.

—Coordinación—

El exviceministro de Seguridad Pública Nicolás Zevallos dijo a este Diario que si bien considera importante una adecuada infraestructura y un óptimo equipamiento de los módulos de seguridad ciudadana, le resulta aún más relevante discutir cómo estos espacios se articulan con el sistema local.

“Muchos pueden ser estéticamente llamativos, pero poco útiles si no están emplazados tácticamente”, indicó.

En deplorable estado se encuentra el módulo situado entre las avenidas Grau y Aviación. (Foto: Britanie Arroyo)

Agregó que estos módulos deben permitir la coordinación entre los distintos operadores locales de seguridad (PNP, serenazgo y otros sistemas de emergencia) y garantizar una atención adecuada para el ciudadano, rol que no vienen cumpliendo eficazmente.

“No se trata solo de contar con la mejor tecnología, sino de cómo se configura todo el modelo de seguridad local”, sostuvo.