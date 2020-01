Richard Crisanto Castillo, de 34 años, ideó una forma para grabar a pasajeras del Metropolitano sin ser descubierto. Acondicionó su lonchera para llevar ahí su celular escondido y, con ayuda del flash, observar y grabar a mujeres. En enero del año pasado, su ‘método’ fue descubierto por Violeta Vegas. Ella lo denunció por acoso sexual luego de descubrirlo grabándola por debajo de su falda cuando esperaba un bus en la estación Javier Prado.

“Antes de ingresar al bus sentí unos ciertos topes y volteo porque ya era reiteradamente. Es así que he visto una lonchera que estaba ya condicionada con un celular y un flash. Es ahí que llamo al personal del Metropolitano que vino a auxiliarme”, detalló entonces la agraviada.

Crisanto Castillo fue detenido y llevado a la comisaría de San Isidro, en donde Vegas, abogada de profesión, interpuso la denuncia. Tras la intervención policial, se pudo constatar que el celular del sujeto contenía imágenes registradas de ellas y otras mujeres.

Este fue uno de los primeros casos de acoso sexual que se registraron en el Metropolitano el año pasado. Los buses de este sistema de transporte público son utilizados diariamente por 700 mil pasajeros, calcula Pro Transporte. De ellos, el 51% es mujer.

Durante todo el 2019, hubo 141 casos de acoso sexual que sucedieron en los buses y estaciones del Metropolitano. Pro Transporte asegura que en cada uno de los casos registrados se ofreció acompañamiento psicológico y asesoría legal a la víctima.

Tenía antecedentes

En marzo, Ricardo Cabello Quispe, de 28 años, quien tenía denuncias previas por acoso, fue detenido en la estación Javier Prado del Metropolitano por agredir sexualmente a una menor de 17 años. El sujeto fue descubierto por un pasajero cuando realizaba tocamientos indebidos a la adolescente. Él narró lo que sucedió en una cuenta de Facebook.

Con ayuda del personal de Pro Transporte, Cabello Quispe fue intervenido y derivado a la División Policial de Investigación Criminal (Dipincri) de La Victoria, en donde quedó en calidad de detenido.

El Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima ordenó 9 meses de prisión preventiva contra el sujeto por el delito de tocamientos indebidos.

Fue encarado

Tal solo días después,una joven denunció que un pasajero la agredió sexualmente cuando viajaban en un bus del Metropolitano. La joven logró encarar y grabar al sujeto identificado como Fermín Hurtado Fuster cuando bajaron en la estación Tomás Valle, en Independencia.

Fermín Hurtado Fuster fue encarado por la joven en la estación Tomás Valle del Metropolitano.

“Alguien me estaba rozando, para no reaccionar a lo frío y a lo bruto, me quedé pensando tranquila, me agaché, trate de ver si era su celular, pero cuando vi en el reflejo de la puerta, estaba como moviéndose para acomodarse y rozarse conmigo”, dijo la joven.

Según contó la víctima, dos policías mujeres se acercaron y la ayudaron a trasladarse hasta la comisaría de Independencia junto con el detenido. Sin embargo, denunció que en el local policial los agentes no le brindaron el apoyo adecuado.

“Me trataron mal y les pregunto por qué me tienen que tratar así. La excusa del alférez fue que no todas las áreas están preparadas para tratar este tipo de casos”, indicó.

Hurtado Fuster dijo ser estudiante universitario e intentó negar el acoso.

Tocamientos indebidos

“Comienza primero a rozarme. Yo volteo y le digo ‘qué te pasa’, ‘bien que quieres que te manoseen’, me contesta”, contó Fabiana Castro, de 25 años, en abril del año pasado. La joven denunció a Carlos Manuel Ricaldi, de 30 años, de haberle realizado tocamientos indebidos cuando viajaba en un bus del Metropolitano en San Martín de Porres.

La joven aseguró que pese a sus reclamos, nadie la auxilió, por lo que tuvo que llegar a la estación Canaval y Moreyra, en San Isidro, para solicitar ayuda de las autoridades.

Ricaldi fue llevado hasta la comisaría de San Isidro, hasta donde llegó su abogado y negó que su patrocinado haya tocado a la denunciante.

Menores víctimas

Los casos de acoso sexual en el Metropolitano se agravaron en los meses siguientes. Se registraron hasta tres denuncias por tocamientos indebidos a menores de edad que viajaban en los buses de este sistema de transporte.

En agosto, una adolescente de 15 años denunció a Miguel Ángel Quiñones Lucho, de 56 años, de haberla rozado con intenciones sexuales. La menor asustada llamó a su padre por teléfono, y este llegó la alcanzó en la estación de Javier Prado, en donde detuvieron al sujeto. Lo denunciaron en la comisaría de Jesús María.

Un mes después, Rhondol Wilfredo Fernández Torres, de 39 años, fue golpeado por un grupo de pasajeros del Metropolitano tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una niña de 11 años.

Rhondol Wilfredo Fernández Torres, de 39 años, fue golpeado por un grupo de pasajeros del Metropolitano tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una niña de 11 años. (Foto: América noticias)

“Mi hija se quiso bajar por miedo, porque el sujeto le hizo ver todas sus partes íntimas. También le estaba manoseando”, contó la señora a América Noticias.

Los pasajeros, al percatarse del hecho, golpearon al hombre. Incluso le dejaron un ojo hinchado. Luego, solicitaron apoyo policial para detener al sujeto. Él fue derivado a la comisaría de Alfonso Ugarte tras ser denunciado por el delito contra la libertad sexual, tocamientos y actos lujuriosos contra una menor.

En octubre, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte dictó 6 meses de prisión preventiva contra Edward Mestanza Tejada, de 43 años, acusado de tocar indebidamente a una menor de 17 años dentro de un bus del Metropolitano. El hecho ocurrió en la tarde del jueves 17 de octubre, en el distrito de Independencia.

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte informó que el sujeto es investigado por el presunto delito contra la libertad sexual-tocamiento, actos de connotación sexual sin consentimiento en agravio de menores.

La hermana de la menor señaló que se realice una investigación exhaustiva para que Edward Mestanza reciba la sanción ejemplar. Informó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) les han brindado atención psicológica y legal.

Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, ordena seis meses de #PrisiónPreventiva para Edward Mestanza Tejada (43), por presuntamente haber realizado #TocamientosIndebidos, ocurridos en el @MetropolitanoPTM, en la ruta 'B', en agravio de la menor Y.B.S.R. (17) pic.twitter.com/6LccFdD1Rf — CSJLN (@CSJ_LN) October 23, 2019

El protocolo de atención

¿Cómo y dónde denunciar si eres víctima o testigo de acoso sexual en el Metropolitano? La Municipalidad de Lima ha elaborado el siguiente protocolo de atención para atender estos casos.

En buses, estaciones y terminales:

1.- La persona afectada informa al conductor lo ocurrido para apoyo y atención.

2.- El conductor comunica el hecho al Centro de Gestión y control (CGC)

3.- El CGC se comunica con el orientador y/o agente de seguridad de la estación más cercana para que se detenga el bus y se identifique al sujeto.

4.- El orientador y/o agente de seguridad informa a los usuarios del bus detenido que la PNP tomará acción para detener al sujeto.

5.- La camioneta de supervisión y control llega con los miembros de seguridad a la estación donde se detuvo el bus con la finalidad de trasladar a la usuaria afectada y al sujeto a la comisaría del sector.

6.- Una vez que el sujeto es identificado y detenido por la PNP, el bus prosigue su marcha.

7.- La PNP procede a poner a disposición de la comisaría del sector al sujeto en compañía de la persona afectada para las investigaciones del caso.

8.- El orientador y/o jefe de seguridad deberá informar a la encargada de casos de acoso sexual de la Gerencia Comercial para brindar el apoyo necesario a la usuaria afectada.

9.- La encargada de atención de casos de acoso sexual de la Gerencia Comercial se pone en contacto con la persona afectada con el equipo de abogadas, psicóloga y trabajadora social de la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad de Lima, para brindarle asesoramiento legal, psicológico y social siempre y cuando esté de acuerdo.

Además, se reciben reportes a través del call center 203900, libro de reclamaciones y rrss. Recibida estas alertas se comunica a las áreas respectivas para brindar la atención necesaria a la persona afectada.

Ante cualquier caso de acoso sexual, el MIMP también recomienda hacer lo siguiente:

Denuncia en la Comisaría más cercana

Llamar a la Línea 100

Al Centro Emergencia Mujer donde encontrarán apoyo psicológico y legal.

Si la víctima es menor de edad, la denuncia se hace en la Fiscalía de Familia.