Durante la visita del ministro de Salud, Hernán Condori, al hospital de Emergencia Ate Vitarte se reportó que personal médico habría sido imposibilitado de salir de diferentes áreas del nosocomio debido a la presencia del titular del Ministerio de Salud (Minsa).

“Tengo que salir. Auxilio, han echado llave. No me dejan salir. Tengo que salir. Está con llave. Han hecho llave”, se le oye decir a una persona dentro del hospital. “No me parece gracioso que nos encierren acá”, añadió.

En otro difundido por Canal N, se puede ver que un grupo de trabajadoras pide que se abra la puerta para que una madre de familia pueda salir y dar de lactar a su bebe. En la puerta se ve a dos hombres que les impiden el paso.

Denuncian que trabajadores de salud habrían sido encerrados durante visita de ministro Condori a hospital de Ate

Según el citado medio, los trabajadores del hospital de Ate piden que se unan el hospital nuevo y el antiguo. “No a la división, si a la fusión”, se les oye decir.

Ante el pedido de los trabajadores, el titular del Minsa indicó que tendría una mesa de diálogo con los encargados para atender sus demandas.

“Hermanos de salud le saluda el doctor Hernán Condori, ministro de Salud, estoy acompañado de nuestro señor congresista, el doctor Luis Picón, y el equipo técnico del Minsa para poder evaluar toda esta situación. Nosotros somos hermanos, acá no podemos provocar el divisionismo, somos hermanos, somos de salud”, señaló.

“Quiero empezar la visita de los diferentes ambientes, después voy a tener una mesa de diálogo y de ahí le informaremos al personal, a la directora, a sus representantes de sus diferentes gremios”, aseguró.

REVISA AQUÍ | COVID-19: más de 27 millones 272 mil peruanos ya fueron vacunados contra el coronavirus

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO